父愛偉大〡李父剷光頭撐兒做手術： 直至阿Mo有明顯康復，會回復頭髮原狀 

MIRROR演唱會事故 至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院留醫，情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房，上周阿Mo更首度開腔剖白心情 ：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房。

阿Mo爸爸李盛林牧師昨晚向教友發出第8封代禱信，李父除了感恩阿Mo從ICU 轉到腦神經外科病房，再有新一步進展外，又指：「自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。」

為了支持阿Mo做手術，李父還鏟光頭，盡顯父愛：「 我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。 」李父又透露他和太太每日都會錄一段短片鼓勵阿Mo：「我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。 」

為了支持阿Mo做手術，李父還鏟光頭，盡顯父愛。

李父在代禱事項中希望阿Mo能適應新病房：「在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。」又指阿Mo的針灸療情已完成一個階段，中西醫會再探討下一步安排。

李父還透露和其他Dancer會面：「在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。」

So Ching一直非常關心支持男友阿Mo。

So Ching一直非常關心支持男友阿Mo，不時在IG Story留言為阿Mo打氣，昨日凌晨So Ching貼出以往與阿Mo的跳舞合照寫道：「I miss our old days！」希望阿Mo早日康復。

昨日凌晨So Ching貼出以往與阿Mo的跳舞合照寫道：「I miss our old days！」

李父第8封代禱信全文：

1. 新一步的進展: 感謝主的一步一步帶領保守，啟言能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」（ Neuro – Special Care ward），再有新一步的進展。

2. 親情：自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。

3.同步治療：感謝主，雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行，但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。

4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。

代禱代求：

1.新病房適應：在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。

2.父母每天的鼓勵短片：祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神，甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。

3.進一步治療探討： 針灸的療情已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適啟言的治療進展。

4.與舞者們會面了解：在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。

5.活在神的計劃中：祈願我們都能活在神的計劃中，正如耶利米先知所說：「窰匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作 。」，願我們都活在神的主權和計劃中。