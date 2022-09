父愛偉大〡李父剷光頭撐兒做手術： 直至阿Mo有明顯康復，會回復頭髮原狀 

MIRROR演唱會事故 至今已一個多月,So Ching(蘇芷晴)男友阿Mo(李啟言),仍然在伊利沙伯醫院留醫,情況由嚴重轉為穩定,現時已轉往神經外科病房,上周阿Mo更首度開腔剖白心情 :「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療,會安然面對。」

阿Mo爸爸李盛林牧師昨晚向教友發出第8封代禱信,李父除了感恩阿Mo從ICU 轉到腦神經外科病房,再有新一步進展外,又指:「自啟言住院治療,家人每次離開都擁抱他。作為父親,每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉,一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望,更是觸動親情的一刻。」

為了支持阿Mo做手術,李父還鏟光頭,盡顯父愛:「 我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持,長髪的我們都鏟光了頭(不認識我們的理髪師,在過程之中都多次問,真的要鏟那麼短?)。對親情的支持和體現,我們都願意為啟言而付出,直至他有明顯的康復,我們就會回復頭髮的原狀了。 」李父又透露他和太太每日都會錄一段短片鼓勵阿Mo:「我們每天都會錄一段短片鼓勵他,也同步在他不同的治療中禱告,與他心靈同行。 」

李父在代禱事項中希望阿Mo能適應新病房:「在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療,不致影響精神和情緒。」又指阿Mo的針灸療情已完成一個階段,中西醫會再探討下一步安排。

李父還透露和其他Dancer會面:「在天父美妙的安排下,我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁,互相支持和鼓勵的時刻外,我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復,請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告,並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。」

So Ching一直非常關心支持男友阿Mo,不時在IG Story留言為阿Mo打氣,昨日凌晨So Ching貼出以往與阿Mo的跳舞合照寫道:「I miss our old days!」希望阿Mo早日康復。

李父第8封代禱信全文:

1. 新一步的進展: 感謝主的一步一步帶領保守,啟言能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」( Neuro – Special Care ward),再有新一步的進展。

2. 親情:自啟言住院治療,家人每次離開都擁抱他。作為父親,每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉,一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望,更是觸動親情的一刻。

3.同步治療:感謝主,雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行,但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。

4.鏟髪支持:我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持,長髪的我們都鏟光了頭(不認識我們的理髪師,在過程之中都多次問,真的要鏟那麼短?)。對親情的支持和體現,我們都願意為啟言而付出,直至他有明顯的康復,我們就會回復頭髮的原狀了。

代禱代求:

1.新病房適應:在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療,不致影響精神和情緒。

2.父母每天的鼓勵短片:祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神,甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他,也同步在他不同的治療中禱告,與他心靈同行。

3.進一步治療探討: 針灸的療情已完成了一個階段,中西醫會再探討下一步的安排,能合適啟言的治療進展。

4.與舞者們會面了解:在天父美妙的安排下,我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁,互相支持和鼓勵的時刻外,我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復,請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告,並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。

5.活在神的計劃中:祈願我們都能活在神的計劃中,正如耶利米先知所說:「窰匠用泥作的器皿,在他手中作壞了,他又用這泥另作別的器皿,窰匠看怎樣好,就怎樣作 。」,願我們都活在神的主權和計劃中。