林作 揚言出100萬助阿Mo爸爸　代做發言人爭取公道：希望你不需省剪髮費用

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院留醫，情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房。早前電訊盈科主席李澤楷發表聲明指，將以個人名義向其家人提供1000萬港元經濟支持，不論政府及警方調查後有任何結論，亦不會影響今次的經濟支援，但阿Mo爸爸李盛林牧師回應：「在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

阿Mo情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房。

李父上周六向教友發出第8封代禱信，由資深親子及家庭教育工作者羅乃萱（Shirley Loo）轉發，李父透露為了支持阿Mo做手術，還鏟光頭：「 我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。 」

早前電訊盈科主席李澤楷發表聲明指，將以個人名義向其家人提供1000萬港元經濟支持，但李父回應：「在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

一向愛抽水的林作繼早前揚言出100萬，要求陳凱琳細佬驗父子DNA後，昨晚又出post指願意出100萬資助阿Mo爸爸：「本人願意以個人名義向你支付100萬港幣，以讓你應對目前包括阿Mo及你自己身邊家人的生活開支。至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」

李父上周六向教友發出第8封代禱信，由羅乃萱轉發，李父透露為了支持阿Mo做手術，還鏟光頭。

林作昨晚出post指願意出100萬資助阿Mo爸爸。

林作又列舉網友可能質疑的三大問題：「你會問：第一關我甚麼事？我認為啊Mo的事，現在是全港的事。而我的大律師背景、專業知識、知名度、難搞度（曾志偉、鍾培生等都搞我唔掂，you name it) ，絕對會比你自己去爭取公道會有效。」

第二點林作指恨鐵不成鋼：「你會問為甚麼我要出錢給你？我會說因為我實在是恨鐵不成鋼。這件事需要好好處理和面對，而我實在認為有太多的進步空間，而這樣下去會錯失良機。目前事件的發展，甚至可以說是膠味越來越濃 – 先是因為你自己基層出身所謂認為金錢萬惡，不接受李澤楷先生的捐贈。再是現在的無聊削髮為尼，這比起對事情毫無幫助的集氣更on居。」

林作說：「我提供的一百萬，有附帶條件，但只會能夠幫到你的：以後，由我來代你做發言人。」

第三點他說有附帶條件：「你會問我憑甚麼連李先生的1000萬你都不收，會收我區區100萬？難道我當你是陳凱琳一家人嗎？不，我提供的一百萬，有附帶條件，但只會能夠幫到你的：以後，由我來代你做發言人，而不是這位Shirley Loo。」批評代禱文文筆不通。

林作最後說：「收了我一百萬不是重點。重點是我會好好為你操刀，執掌整個輿論的方向，真正幫助你渡過難關。放心，你不需要覺得虧待我。他日索償成功，歡迎你還我一百萬（非必須）。我能夠幫到忙，施比受更有福了。」

林作最後說：「他日索償成功，歡迎你還我一百萬（非必須）。」

網友看完又讚有彈：「解説清晰、專業，挣取合理，值得的！」、「你好有型！」、「你都幾馬後炮，明知李爸爸唔會收外來錢，人地一千萬佢都唔收，你就話拎一百萬出哩俾人，你出二千萬我就話你叻啦！」、「天秤冇抽水價值！」