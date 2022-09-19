李佳芯 為慈善製作短片 一蚊冇收碌盡人情卡 爆張同祖唔知邊個Ali

李佳芯 （Ali）為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》正式在網上首播！演而優則導的Ali 今次為慈善豁出去，首次身兼演員、導演、監製及編劇四個崗位，更碌盡人情卡邀請到資深導演兼演員張同祖飾兩父女。籌備一年之久的短片終在其個人YouTube頻道播出，同時宣布推出個人YouTube頻道，可算是「雙喜臨門」，亦為她的演藝生涯邁出新一步！

李佳芯（Ali）為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》正式在網上首播！

祖哥分享執導經驗

Ali今次可謂由零開始，由於沒有製作經驗，四出「拍膊頭」找幕後朋友幫忙，在埋班初期曾經因為壓力太大而萌生放棄念頭。她說：「初初以為慈善project唔需要好多錢，所有嘢諗得太簡單，到叫人幫手做嘢時，發現要搵到合適嘅人做合適嘅崗位真係唔易，當下真係好徬徨無助，有時係到諗我咁辛苦為乜呢？老實講我一蚊都冇收，既然唔係為賺錢，點解我要攞苦嚟辛呢？」幸好最後找到電影編劇幫忙寫劇本，加上張同祖（祖哥）在幕前幕後也不遺餘力地幫忙，令Ali總算放下心頭大石。

Ali今次可謂由零開始，由於卻沒有製作經驗，四出「拍膊頭」找幕後朋友幫忙，在埋班初期曾經因為壓力太大而萌生放棄念頭。

祖哥已多年未有在幕前亮相，Ali今次能夠成功邀請到祖哥飾演父親角色，過程可謂過五關斬六將：「我托朋友介紹聯絡佢幫手時，佢真係唔知我係邊個嚟，亦冇睇過我嘅作品。我send資料畀佢後，過咗幾日見冇回音，我就膽粗粗約佢出嚟飲茶以表誠意，第一次見面佢已經俾咗好多劇本上嘅寶貴意見，最後見多幾次面後，終於打動到佢幫忙演出。」Ali 大讚祖哥不但沒有計較酬勞，而且還在拍攝時無私分享執導經驗：「言談間佢灌輸我知電影究竟係咩一回事，話俾我知對每個作品嘅要求同高度，我喺佢身上睇到佢對電影嘅每一份執著同熱誠，十分敬佩。」

Ali 大讚祖哥不但沒有計較酬勞，而且還在拍攝時無私分享執導經驗

疫情累首映禮泡湯

最終Ali籌備歷時一年，心血作品終於面世，她透露本來打算舉行首映禮廣邀長者及傳媒好友，奈何疫情現時仍反覆不定，最後決定將首映移師到網上發布：「我諗深一層，我搞首映最多都係幾百人入場睇，但呢個project受眾更多先會令成件事更有意思，所以最後選擇以網上形式搞首播，大家都可以免費睇到，影響力先會更加大！」