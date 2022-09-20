OneSolution Innotech X TEAM CUISINE X MOON　三大品牌攜手　帶來優質科技生活

OneSolution Technology Incorporation旗下品牌OneSolution Innotech Limited，一直生產不同智能生活科技產品及代理優質品牌，早前品牌宣布與德國智能廚電品牌TEAM CUISINE，以及香港戶外運動品牌MOON成為香港戰略夥伴，並舉行簽約儀式。

POWERTECHTM香港研發 融入環保概念

這次三大品牌合作，將其優質產品引入各大連鎖店，期望一步步把這些產品帶入大眾的生活之中。會上，一眾品牌除了分享其理念及介紹產品資訊外，OneSolution Technology Incorporation同時正式發布旗下的時尚電子品牌POWERTECHTM。POWERTECHTM主力設計及生產美國充電線、電源及充電器產品，由香港團隊研發多年，創造出結合環保概念的科技產品，為大眾帶來更優質、時尚及高效能的電子周邊產品，以至全球都能使用的智能家居產品。

嶄新科技設計 時尚效能兼備

活動當日，大會更邀得前港隊單車選手曾曉彤、袁智浩及張展朗（SHKP Super Nova單車隊），演員及歌手邱芷微擔任嘉賓。現場亦有模特兒即場為大家分享及展示不同產品，其中重點產品，包括經過多年自主研發技術而創造出體積最小且富有時尚感，同時具備高效能的PowerBEE 65w /45w Type C快速旅行充電器；另外，還有全港最輕及最薄的PowerMAG 5000 &10,000 mAh無線磁吸充電寶，打破現有技術，其專色系列及極緻的手感，都為大家帶來新鮮感。品牌來年將持續發展更多智能科技產品，為全球市場帶來不一樣的生活科技體驗。