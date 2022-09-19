Apple 最新 iPhone 14 系列剛在 9 月 16 日正式開賣，全新登場的紫色外觀、「動態島」設計和升級版鏡頭都是一大賣點，吸引一眾果粉連日排隊搶購。心思思想換新機也不一定要去 Apple store 入手，其實經電訊商出機也有額外優惠，像 csl、1O1O 送世盃通行證、SmarTone 更是同一機價免費升級雙倍容量的手機，以 iPhone 14 Pro 為例，變相原價的 73 折買到，抵到極！

csl：月費低至$198＋送世盃通行證＋贈品

HKT 旗下的 csl 推出多達 7 個上台出機 5G 月費計劃，當中最平的 8GB 本地流動數據計劃只需 $198 ，額外送 8GB 數據，還有 Now E 足球盛事通行證一張、免費 2 個月 20GB 5G 本地數據（每月10GB）及其他手機配件作贈品。但城市人機不離手，每月只得 16GB 數據不夠用，如果是 80GB 用量，月費則為 $398，額外送 30GB，還有 $800 月費回贈。而 iPhone 14 系列手機折扣起碼減 $800，簽約 24 個月起。

網址：https://bit.ly/3qQnDOg

1O1O：同樣送世盃通行證＋贈品多

1O1O 與 csl 的上台 5G 月費計劃大同小異，同樣送 Now E 足球盛事通行證連免費 2 個月 20GB 5G 本地數據（每月10GB），淨手機折扣亦最少減 $800，唯一分別是 1O1O 最平已經是 $389的 12 GB 本地流動數據計劃。若選用指定 5G 尊尚服務，再送 iPhone 14 及 iPhone 14 Pro 系列配件組合禮遇，包括 ZAGG Gear4 Milan Snap (MagSafe)手機殼、3合1折疊磁吸無線充電板、閃燈磁吸移動電源、iPhone14系列配件套裝等。

網址：https://bit.ly/3QQaOhz

SmarTone：新客必睇！同一機價免費升級雙倍容量

SmarTone 的 5G 上台出機優惠只限於 iPhone 14 Pro 系列，42GB 用量月費也不過 $238，單以數據 plan 來說，SmarTone 月費計劃比 csl 和 1O1O 更為划算。其機價折扣則相對較少，以原價 $8,599 的 iPhone 14 Pro 128GB 為例，csl 和 1O1O 視乎合約期長短減 $1,000 至 $1,500 不等，而 SmarTone 則只減 $800，即需 $7,799 才買到 iPhone 14 Pro。

值得留意，若是新客戶上台，SmarTone 正推出同一機價免費升級雙倍容量手機的限時優惠。簡單來說，iPhone 14 Pro 只需以 512GB 的價錢（即 $9,399）便能入手 1TB 版本，變相是原價（$12,799）73 折買到，另外再送 12 個月升級版雙面保護屏幕換新服務，超級抵！

網址：https://bit.ly/3dpL6ms

3 香港：機價折扣高達 $7,500！月費加 $1 多送 30GB

3 香港今次分別推出 5 個 iPhone 14 系列新機月費限時優惠，最平 5G 月費為 $228，有 80GB 數據，每月另加 $1 更多送 30GB 本地數據，勝在價錢唔貴，數據又多，同樣吸引，唯一缺點是合約期稍長，需簽約 26 個月。手機折扣方面，$228 月費計劃包 $1,500 手機現金券，原價 $7,699 的 iPhone 14 256GB 只需 $6,199 就買到。若是 $598 的 300GB 5G 月費計劃，機價折扣更高達 $7,500，另加 $199 即可把 iPhone 14 Pro 帶回家。稍後還會推出以積分換購的禮品套裝，額外送Momax 2.5D 全覆蓋玻璃貼、磁吸保護殼、四輸出帶線火牛桌面充電器等配件。

網址：https://bit.ly/3Bo0MyF

中國移動香港：月費計劃平絕全城！低至 $168

中國移動的上台出機門檻最低，10GB 5G 月費計劃低至 $168，比其他電訊商更便宜，即使是最貴的 300GB 5G 月費也不過 $498，平絕全城。出機優惠則沿用傳統的預繳方式，預繳金額按月費方案而訂，預繳越多，機價折扣越多，最多減 $3,360。

網址：https://bit.ly/3BOuBcW