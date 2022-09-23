類風濕關節炎　留意用藥變化

類風濕性關節炎是一種慢性全身性疾病，發病多數從四肢遠端的小關節開始，進一步影響腕關節、肘關節、肩關節、踝關節、膝關節、髖關節等。到了晚期，更會出現肌肉萎縮，關節強硬變形等嚴重影響。

中醫認為，這病屬於風、濕、熱痺之邪入侵骨骼，加上病者本身肺、腎偏弱所致。而類風濕性關節炎臨床類型多，有屬偏熱性的，有屬偏濕重的，病情亦輕重不一。但不論哪種偏性，長時間反覆發作都會轉化為風寒虛證。根據經驗，中醫中藥可以改善甚至有機會治癒這病，但是所需的治療時間會長一些。

以下介紹一條治療類風濕性關節炎反覆發作，屬風寒虛證的方藥：

黃茋1兩，白朮1兩，杜仲1兩，羌活5錢，獨活5錢，秦艽5錢，牛膝5錢，防風5錢，桑寄生5錢，細辛1錢，當歸5錢，甘草2錢。

以上方藥之中，含有多種活血祛風濕藥。例如秦艽，功能祛風濕、舒筋絡，常用於風濕痹痛、關節拘攣、手足不遂等症，而且無論寒濕、濕熱、痺症，新症或久症，皆可應用，向來使用都常會配伍防風、羌活、獨活、桑寄生等，此外也常與祛風解表藥同用。但由於全方較複雜，而且治療類風濕性關節炎需時較長，用藥必然會有變化，因此這條方只供大家參考，如要真正治療，還是註冊中醫師辨證施治才可靠。