姜糖社工為智障人士圓表演夢　姜濤感動：我看到了，真的很棒

姜濤 一向鼓勵粉絲行善，姜糖亦努力實踐，近日一位加拿大姜糖社工 Kyoko，為超過20位智障人士 一圓舞台表演夢，其善舉感動偶像，姜濤今日凌晨在IG Story轉發貼文力撐：「我看到了，真的很棒，辛苦了！」

近日一位加拿大姜糖社工 Kyoko，為超過20位智障人士 一圓舞台表演夢，姜濤在IG Story轉發力撐：「我看到了，真的很棒，辛苦了！」

姜糖社工Kyoko在IG寫道：「 社工的工作是陪人走一段艱難的路，而我的工作就是陪伴智障人士及其父母走一段艱難的成長道路。我相信天生我才必有用！我的『仔女』可能在學習上，比人慢，能力上，比人弱。他們父母亦可能照顧多年後，他們變得身心疲累，未能時刻欣賞子女的價值。社會上，汰弱留強的心態，總把他們變成配角，總沒給信心。可是，每個人同樣有興趣，有夢想，需要被肯定，被讚美。就像姜濤出道前，在學業上的挫敗，而 #沒有放棄他的夢想。」

姜糖社工Kyoko在IG寫道：「 社工的工作是陪人走一段艱難的路，我相信天生我才必有用！」（kyoko_leung IG圖片）

Kyoko指每個人同樣有興趣，有夢想，需要被肯定，被讚美。就像姜濤出道前，在學業上的挫敗，而沒有放棄他的夢想。（kyoko_leung IG圖片）

Kyoko多謝姜濤加拿大應援團幫忙：「今天的大製作，兩個鐘有超過20位『仔女』演出，一點都不簡單。很感激我在姜濤加拿大應援團認識的的朋友仔一口答應。知道佢哋應援姜濤叻，原來應援智障人士都好叻！包辦台前幕後。在前台招待嘉賓觀眾，及票務安排；後台就成team Annie G 般為學員化妝set頭扮得他們靚靚出場；之後場務都做埋幫手set景。最搞笑係，司儀最後仲幫手傳姜音。你哋簡直超級無敵！勁!!! 就係你們那份投入，讓這個表演無懈可擊！父母觀眾任何人都被他們感動呀！」

Kyoko多謝姜濤加拿大應援團幫忙，讓父母觀眾任何人都被他們感動！（kyoko_leung IG圖片）

Kyoko大讚姜濤加拿大應援團：「知道佢哋應援姜濤叻，原來應援智障人士都好叻！」（kyoko_leung IG圖片）

最後Kyoko感激偶像姜濤：「 真心感激姜濤!!是你，讓我認識一班善良有愛心的朋友。是你，讓我領悟成就夢想的意義。是你，讓我知道我可以幫助更多的人。是你，讓我明白每個人都想被重視的。」

最後Kyoko感激偶像姜濤：「 真心感激姜濤!!是你，讓我認識一班善良有愛心的朋友。是你，讓我領悟成就夢想的意義。」