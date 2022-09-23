疫情持續，人人開始談論「長新冠」後遺症。但疫情下大家減少外出，多進食外賣，忽略了這種生活新習慣帶來的健康問題 —— 肥胖及糖尿病，對學童影響尤其深遠。亞洲糖尿病基金會近日推出「Citybite營養計算機WhatsApp及應用程式」，協助重新建立良好的飲食習慣。

肥胖引發慢性疾病 學童高危

疫情期間，學童停課接近450天，即使復課很多時候亦以網課形式進行。終日在家，缺乏日常的體育課，消耗能量的機會減少，加上多進食高油高脂的外賣及零食，體重日漸增加，以致超重及肥胖。有研究顯示，9-13歲學童的肥胖比率，由疫情前錄得的7%上升至24%。肥胖帶來高血壓，更會引發不少長遠疾病，例如糖尿病及其他慢性疾病。

Check住卡路里 避免糖尿三高

雖然運動機會減少，但只要從飲食習慣著手，亦可以減輕體重，預防慢性疾病。亞洲糖尿病基金會的「Citybite營養計算機WhatsApp」，只需將每餐進食的食物，於WhatsApp內輸入關鍵字，便能獲得食物營養、能量（卡路里）及飲食建議，即時知道每餐攝取的能量有沒有超標，避免誤食高脂食物，從而控制體重。用家亦可在WhatsApp內透過回答簡單問題，得到個人飲食目標，同時估算出患上糖尿病的風險，為健康築起防線。

Citybite營養計算機WhatsApp功能快捷方便，但如果想了解更多食物營養，制訂自己的營養日誌，Citybite亦有應用程式，內有超過3,600種食物的營養數據庫，包括食物卡路里及營養成分，以便在準備食物前計算出食物卡路里，放心享用精心炮製的美食。用家可在應用程式內建立健康城市，城市由不同器官組成，趣味十足，輕鬆鼓勵小朋友養成良好的飲食習慣，以免引發糖尿病及其他慢性疾病。此外，應用程式備有室內運動的教學短片，不論學童在家網課或家長們work from home，也可輕鬆做運動，一起重拾健康體魄。

Citybite營養計算機WhatsApp和應用程式獲創新科技署轄下的創科生活基金資助開發，並得到營養師認可，有營養師作後盾，便可無憂輕鬆實踐健康目標。從飲食習慣入手，以方便有效的方式管理飲食和生活習慣，為健康打好底子亦是防疫的一大良方。

有關計劃詳情可瀏覽 : https://bit.ly/3drNUzv