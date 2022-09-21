香港迪士尼樂園宣布9月22日起加價 新增特定高峰日子一日門票＋奇妙處處通最高加＄280

香港迪士尼樂園今日宣布，新增一款名為「特定高峰日子」的一日門票（成人$759、小童$569、長者$100），適用於年內最繁忙特定日子或季節，首個特定高峰日子預計會在今年聖誕期間出現。

另外，奇妙處處通年票價格亦有調整：

成人銀卡會籍新價格為$1,348，金卡會籍新價格為$2,338，白金卡會籍新價格為$4,278 。 學生及小童的銀卡、金卡及白金卡會籍新價格分別為$998、$1,668及$3,078。 長者一日門票及「奇妙處處通」長者會籍價格將維持不變，同時合資格殘疾人士也可繼續享有七折購買一日門票，折扣優惠適用於「普通日子」、「特定日子」以及「特定高峰日子」。 「樂悠咭」持有人或年齡介乎60至64歲的香港居民，可繼續以$100購買一日門票至2023年10月19 日。

以上票價於2022年9月22日起生效。

現有會員及港人優惠：

會籍將於2023年4月30日或之前到期的現有會員，可以舊價格八折的優惠價續會或升級至白金卡或金卡會籍。 香港居民凡購買三張或以上的「奇妙處處通」全新會籍，可享舊價格八五折優惠。 香港居民專享新會員可用舊價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

以上優惠適用於2022年11月16日或之前。