綠葉王吳博君患漸凍人症情況轉差  小兒麻痺妻壓力大：試過撼頭埋牆

66歲前TVB綠葉王吳博君，2018年患上漸凍人症（運動神經細胞疾病），平日由患先天性小兒麻痺症、61歲老婆照顧，昨日吳太出席關注殘疾人士照顧者平台對施政報告意見調查發布會，希望政府向患者家屬加強援助。

66歲前TVB綠葉王吳博君，2018年患上漸凍人症，身體機能會逐步下降，基本無藥可救治。 （香港演藝人協會影片截圖）

吳博君和老婆結婚多年，之前一直照顧老婆，直至2018年確診漸凍人症，身體機能會逐步下降，基本無藥可救治，之後就由吳太辭職照顧老公，但吳太 患有青白眼、白內障、嚴重近視和老花，半邊身較為無力，要照顧老公頗為吃力。吳博君最近兩、三年情況轉差，全日有七成時間睡在牀上，吳太每日要扶老公到梳化上伸展肌肉6至7次，實在無法獨力照顧，於是3年前請了外傭減輕壓力。

吳博君確診漸凍人症後，由患先天性小兒麻痺症、61歲老婆照顧。（香港演藝人協會影片截圖）

雖然有外傭輔助八至九成照顧工作，但因家中廁所太細，因此吳太必定要親自幫老公沖涼，而每日凌晨時分必須分兩次起身幫助老公反身，現時一半開支靠積蓄補貼，吳太擔心一日會耗盡所有，因此情緒間歇性崩潰，要定期看精神科覆診吃藥，吳太說：「其實丈夫脾氣已經控制得好好，但當你睇到身邊人身體愈來愈差，你又無能力改變，每個月要補貼萬幾蚊，唔敢諗幾時會無晒啲錢，試過個人崩潰到撼頭埋牆，如果冇姐姐嘅話，我諗會攬住佢一齊死！」

吳博君夫婦生活現時一半開支靠積蓄補貼，吳太擔心一日會耗盡所有，因此情緒間歇性崩潰，試過撼頭埋牆！（香港演藝人協會影片截圖）

多謝薛凱琪、張敬軒幫忙

吳博君曾演出多部無綫劇，多做店小二、反派綠葉角色，其代表作有1996年《笑傲江湖》的「桃谷四仙」、《天龍八部》的「風波惡」，同期同學有湯鎮業、李成昌、廖啟智、陳敏兒。吳博君2019年曾經接受香港演藝人協會訪問，當時他曾多謝薛凱琪 和張敬軒幫忙：「薛凱琪唔識我，我又唔識佢，佢無端端揼一嚿錢嚟，好有心。又好似軒仔張敬軒，我同佢又唔熟，佢諗都唔諗又揼嚿錢嚟幫我。」佢又鼓勵大家：「好多嘢都係無常，你今日唔知聽日會點樣，甚至連下一刻係點樣都唔知，所以要好好珍惜，我希望大家唔好放棄，無論如何都唔好放棄！」

吳博君曾演出多部無綫劇，多做店小二、反派綠葉角色。

吳博君同期同學有湯鎮業、李成昌、廖啟智、陳敏兒。（香港演藝人協會影片截圖）

吳博君曾多謝薛凱琪 幫忙：「薛凱琪唔識我，我又唔識佢，佢無端端揼一嚿錢嚟，好有心。」（香港演藝人協會影片截圖）