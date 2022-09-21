萬聖節2022｜迪士尼、海洋公園哈囉喂必睇亮點懶人包！5大鬼魅景點＋全新庫伊拉派對惡人谷

距離 萬聖節 還有不到一個月，兩大主題樂園都相續推出萬聖節活動，海洋公園哈囉喂今年大玩穿梭今古時空元素，由太空艙、暗黑古墓玩到荒廢大宅，共設 5 大必玩鬼魅景點，當中更加入 AiR 元素。迪士尼則有庫伊拉主理的最新「派對惡人谷」、《怪誕城之夜》主題大餐、新成員 LinaBell 首次加入「米奇 Halloween 玩轉大街派對」花車巡遊，還有超過 130 款萬聖節商品主題商品，等大家以惡人造型玩轉迪士尼！即睇兩大萬聖節活動必 check 亮點！

萬聖節活動推介01｜海洋公園哈囉喂 必玩 5 大鬼魅景點

哈囉喂又回歸喇！今年海洋公園 x AXA 安盛「哈囉喂全園祭 2022」於 9 月 17 日至 10 月 31 日舉行，主要分為「『格』新園宇宙」、「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」 5 大刺激景點，大玩穿梭今古時空的宇宙主題。高峰樂園廣場則一如以往，布置成鬼魅十足的萬聖墓園，讓大家與哈囉喂南神殿下、一眾南瓜手下瘋狂影相打卡，旁邊的海濱樂園廣場更有「晝夜鬼魅時分」熱舞狂歡的萬聖節夜間派對，氣氛十足！

1. 潛逃太凶艙

驚嚇指數： 5.0

地球資源已所餘無幾，太空殖民計劃勢在必行，一個遠離地球軌道的超巨型太空艙站，成為人類探索殖民星球的唯一希望！但在毫無警告之下，原來不明外星生物早已潛藏太空艙，等待時機突襲活人！太空艙環環相扣，竟變成與世隔絕的驚魂迷宮，你能否靠一己之力衝出重圍，逃離超大型的哈囉喂驚嚇體驗「潛逃太凶艙」？

地點：海濱樂園怡慶坊

潛逃太凶艙

2. 惡靈廢墟

驚嚇指數： 4.0

香港猛鬼地帶驚嚇回歸！傳聞所有闖入鬼王地界的人都會離奇失蹤，從此一去不返……想解開都巿傳說，就要組隊靈探，深入陰氣最重的無人廢墟！只要啟動 AiR 靈探 App，在進入廢墟前熱身打怪，在穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷時，搵出散落的靈符，集齊所有才能封印鬼王，每日首 44 個封印成功的靈探神手更可解鎖園宇宙寶物的獨家 NFT！自命膽大心細、一眼關七的你快來組隊出發去「惡靈廢墟」！

地點：高峰樂園海濱廊（美食舫）

惡靈廢墟

3. 秦陵大逃脫

驚嚇指數： 4.0

一班探險家被捲入時光隧道，跌入神秘陰森的「秦陵大逃脫」！暗黑古墓中危機四伏，秘道錯綜複雜，集齊流沙、鐵牢等機關重重，真正一步一驚心！行左定行右，決定你的最終結局，揀錯就一去冇回頭！萬一誤闖陪葬室，受詛咒的兵馬俑大軍更會「凶」群而出，隨時拉埋你長相「屍」守！傳說陵墓中藏有可令人長生不老的寶物，你又會否被引誘迷惑，從此走上不歸路？

地點：高峰樂園怡庭

秦陵大逃脫

4.咒偶

驚嚇指數： 5.0

九十年前，一個怪異的女嬰誕生於名門望族，該家族從此厄運連連，成員一個接一個死於非命！為求自保，女嬰的父親竟把親生骨肉棄於荒山野嶺，含怨而死的孩子化成鬼嬰，於荒廢的大宅中陰魂不散。如在「咒偶」見到詭異嘅娃娃公仔，記得咪手多多，小心鬼嬰隨時上你身、霸佔你父母，誓要搶走她生前沒有的天倫之樂！

咒偶

5.「格」新園宇宙

海洋公園離奇出現一個神秘黑洞，意外接通了虛擬世界 AiR 的閘門，數以萬計的像素粒粒瘋狂湧出，現實世界突然被大規模像素化，所有事物無一倖免，全城陷入崩潰邊緣！如果要阻止異象蔓延，就要啟動 AiR APP，由領航員格仔帶你尋找裝備，召集神隊友組隊出擊！進入園內「『格』新園宇宙」之後，只要掃描QR Code，就可以挑戰不同關卡全力反攻。作戰期間記得收集隱藏道具零件，集齊全套先可以將黑洞閘門封閉，阻止全城像素化。完成任務後仲有得玩！繼續利用 AiR APP 修復世界，靠大家維護園宇宙和平！

「格」新園宇宙

唯一要留意，海洋公園入場門票不包括大部分哈囉喂全園祭景點，像「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」均需額外購買組合門票。像哈囉喂「屍」家組合景點門票，只包進入「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」及「秦陵大逃脫」景點各一次，票價為 $280，加上 $360 的哈囉喂入場門票，共需 $640。若要玩勻所有哈囉喂全園祭景點，就要選 $380 的哈囉喂「腥」級組合景點門票，連同哈囉喂門票需 $740。

海洋公園 x AXA 安盛「哈囉喂全園祭 2022」

日期：日間體驗 — 2022 年 9 月 17 日至 10 月 31 日（逢星期二及三除外，2022 年 10 月 4 日照常營業）；

日連夜驚嚇體驗（包括表演及其他體驗）— 2022 年 10 月 14、15、16、21、22、23、28、29、30 及 31 日

收費：成人 $360（送 $30 購物電子現金卷）、小童 ＄210（送 $30 購物電子現金卷）；哈囉喂「屍」家組合景點門票（包指定 3 個景點）$280；哈囉喂「腥」級組合景點門票（包指定 4 個景點）$380

詳情：https://bit.ly/3S3Gp0A

萬聖節活動推介02｜迪士尼全新庫伊拉派對惡人谷＋Jack怪誕大餐

哈囉喂以外，迪士尼的「Disney Halloween Time」同樣是人氣的萬聖節節目，今年繼續有一班迪士尼惡人強勢登場，必睇歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」有《睡公主》奸角黑魔后新加盟、南瓜王阿 Jack 又在河景餐廳大排筵席設怪誕大餐，還有多款萬聖節主題精品服飾。

迪士尼 Disney Halloween Time

1. 必睇歌舞匯演：惡人舞動迪士尼＋最新派對惡人谷

最 signature 的歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，不只有《小魚仙》海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓和《魔髮奇緣》的嘉芙夫人狂歌起舞，《睡公主》奸角黑魔后、黑飛仙精靈更會首次加盟，以黑暗音樂統治整個原野劇場。《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉則與眾惡人分道揚鑣，另起爐灶自組「派對惡人谷」，在探險世界打造時裝天橋般的舞台盡情打碟開 party，更會即埋大家唱招牌名曲「Cruella de Vil」。

地點：探險世界原野劇場

惡人舞動迪士尼

派對惡人谷

2. 米奇 Halloween 玩轉大街派對花車巡遊 LinaBell 新登場

「米奇Halloween玩轉大街派對」是迪士尼的萬聖節傳統活動，一眾迪士尼朋友與 Duffy 好友新成員 LinaBell 都會在巨型南瓜造型花車前載歌載舞，鬼馬出巡。米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝會穿上萬聖節主題服飾，和大家在 Halloween 詭趣花園見面。

地點：美國小鎮大街

3. 阿Jack怪誕大餐

南瓜王阿 Jack 今年在河景餐廳包場宴客，供應 4 道菜主題晚餐，更聯同怪誕城上上下下把餐廳打造成《怪誕城之夜》主題，由入口、天花吊燈、掛旗至餐桌上的蠟燭擺設都貫徹怪誕城的詭魅氣氛。此外，與迪士尼惡人老友鬼鬼的阿 Jack 更特別讓赴宴的賓客於「惡人舞動迪士尼」優先入場，送上特別招呼！

地點：探險世界河景餐廳

價格：成人 $788；小童 $478

時間：5pm-6:30pm 及 7pm-8:30pm

網上預訂：https://bit.ly/3DEJT5x

河景餐廳

阿Jack怪誕大餐

4. 全新萬聖節主題派對造型

要玩得盡慶，怎能不換上一身迪士尼萬聖裝扮，樂園及酒店商店近日推出超過 130 款以米奇與好友、Duffy 與好友、《怪誕城之夜》和迪士尼惡人為主題的萬聖節商品，服飾、頭箍、配飾、襟章、口罩統統都有。值得一提，庫伊拉和黑魔后更有主題頭箍、連身裙及手袋，等大家變身成迪士尼惡人造型。

萬聖節主題派對造型

萬聖節主題派對造型

5. $759 雙重暢玩

由即日起至2023年1月16日，迪士尼樂園推出「雙重暢玩」優惠，只需 $759 即可一票入園兩次由萬聖節玩到聖誕節，額外再有商品及美食餐飲優惠，盡情感受雙重快樂的奇妙旅程！

迪士尼尊享卡（包括「惡人舞動迪士尼」、8 項設施及 3 項表演通行）

價格：$549

網址：https://bit.ly/3dzlYd5