MIRROR演唱事故逾55日  舞蹈員同阿Mo爸爸會面擁抱 So Ching瘦至皮包骨令人心痛

MIRROR館演唱會 事故至今接近兩個月，So Ching（蘇芷晴）男友 阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫，情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房。阿Mo父親李盛林牧師早前在代禱信表示與其他Dancer會面：「我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。」

MIRROR紅館演唱會事故至今接近兩個月，阿Mo父親李盛林牧師早前在代禱信表示與其他Dancer會面。

阿Mo發生意外後，So Ching不離不棄。

昨日有出席的舞蹈員在IG貼出當日會面的相片抒發感受，指目睹So Ching瘦至皮包骨心感無力，舞蹈員Terry說：「因為疫情，到現在都不能親身到醫院見Mo一面，因為災難，Mo 的將來變得不知所措，難以面對。見到Mo家人，知道更多Mo的狀況，令人沉重非常，心痛至極，見到So ching，瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都心感無力。」

Terry指那一刻，能夠做的只是給予擁抱和表達支持：「因為我哋冇人能感受他們的感受，面對的處境，尤其仍在病牀上身心都爭扎的Mo，對於一切的困難都係不能夠想像的。只希望自己一丁點的力可以俾到最大的支持同能量他們，也希望大家可以繼續給予他們最大支持。」

舞蹈員Angus亦擔心So Ching：「看着她神情低落只感到哽咽難言。」（angushui74IG圖片）

舞蹈員Angus亦擔心So Ching：「自從演唱會第一天完結在後台和So Ching見面後，事隔大約一個多月才能見面和交談，期間真的非常擔心她，看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量。」又指：「記得當天李牧師和家人交代Mo的情況和整個災難的詳細經過時，感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，我們做不了什麼，非常無助。最後大家一起為Mo去禱告，其實我們最希望的只有Mo能完全康復，一起繼續走下去！」