美思工房辦烹飪比賽　贏取總值約4萬元獎品　

常說味道可以勾起回憶，如果每次吃某種食物，都總會記起曾經一起品嚐這食物的人或事，相信對於喜愛為親朋好友親自下廚的人來說，每一道菜就更別具意義。

本地廚具品牌美思工房（Métier Atelier）一直認為，煮食是聯繫人與人之間的橋梁，令生活忙碌的香港人能再次回味昔日與親朋聚餐時的愉快回憶，因此，美思工房將舉辦「聚好的味道 烹飪比賽」，發掘大家與食物之間的小故事。

分享回憶的味道

今次比賽烹飪比賽分為公開組及親子組，比賽題目為「回憶中最值得傳承和懷念的一道菜式」。於海選階段，參加者須分享菜式背後的感動故事、菜式圖片或食譜（主要食材），回答選填項目愈多，入選機會愈高。而兩組將各選出15隊參加者進入初賽，於觀塘 The Wave以實戰形式，烹調於投稿時所推薦的菜式，並由ViuTV飲食節目主持人Andy Dark及星級總廚Eric Sun組成的多人評判團評分。

現場打卡活動 可獲豐富禮品

比賽獎品非常豐富，公開組冠軍可獲得逾10,000港元禮品，包括多功能蒸汽烤焗爐、美思工房購物劵及現金獎；親子組冠軍則可獲得逾8,000港元禮品包括多功能廚師機、美思工房購物劵及現金獎。於決賽當日更會招募現場觀眾參加現場打卡活動，只要於決賽場地的打卡位拍攝1張最有愛的照片，標籤美思工房及其贊助商的社交平台帳戶，並Hashtag #聚好的味道，美思工房會選出5張最有愛的照片，得獎者將獲得「輕鑄鐵雙側耳炒鑊」及福袋禮品一個，獎品價值逾1,500港元。

聚好的味道 烹飪比賽

海選比賽報名日期：即日起至10月9日11時59分

比賽初賽日期及地點：10月23日（星期日）觀塘The Wave

比賽決賽日期及地點：12月11日（星期日）荃灣愉景新城

比賽報連結及詳情：https://forms.gle/VHMcL9tqgc7kR6jD6