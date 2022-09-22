楊明不小心駕駛案上訴  律師求減刑  延至12月22日判決 莊思明不離不棄非君不嫁

楊明 前年在山頂馬己仙峽道揸車失事撞壆，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」三項罪名，經審訊後被裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立，楊明承認「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」兩罪，原須還押候判，其後楊明申請推翻認罪答辯，獲裁判官批准，但遭控方反對。

楊明前年在山頂馬己仙峽道揸車失事撞壆，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」三項罪名。

其後楊明到東區裁判法院上庭覆核聆訊，裁判官考慮完辯方律師陳詞及求情後，裁定楊明「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」罪成，判楊明監禁18日，停牌2年和罰款3千，楊認為刑期過重提出上訴，獲官批准以三萬港元保釋。

去年裁判官裁定楊明「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」罪成，判楊明監禁18日，楊認為刑期過重提出上訴，獲官批准。

楊明上訴案今日在金鐘高等法院開審，楊明在女友莊思明陪同下到達法院，心情輕鬆，還向傳媒揮手。代表楊的律師陳詞時指人誰無過，法庭有時作寛大處理亦不是壞事，但控方指審訊的公平性不應該偏向辯方，對控方亦要公平，裁判官指需要時間考慮，延至12月22日上午10時再審，楊明准以10萬現金保釋，須逢星期三下午三時至六時到山頂警署報到。

楊明上訴案今日在金鐘高等法院開審，代表楊的律師陳詞時指人誰無過，法庭有時作寛大處理亦不是壞事，裁判官延至12月22日上午10時再審。

楊明和莊思明拍拖六年，雖然楊明近年官司纏身，事業插水，但女友莊思明對他不離不棄，相伴走過難關。莊思明近日接受傳媒訪問，還表明「非君不嫁」，只要今年能夠通關，自己父母可以來港，兩人隨時在今年結婚。莊思明又透露燉湯生意損失慘重，早前和股東開會才知蝕近千萬，即使之前曾經賺錢，現在已經倒蝕，不過她透露會轉型搞腳底按摩，希望將來賺到錢，燉湯生意可以東山再起。

楊明和莊思明拍拖六年，雖然楊明近年官司纏身，事業插水，但女友莊思明對他不離不棄，還表明「非君不嫁」。