政府宣布4項最新便利來港措施 檢疫安排由3+4改為0+3/取消檢疫酒店/未完成疫苗接種港人可登機回港

政府「應對疫情指導及協調組」今午見記者，宣布推出4項便利來港措施，當中較多人留意的是從海外或台灣來港檢疫安排將由3＋4改為0＋3。 抵港時會即時獲發黃碼並接受3日家居醫學監測，期間可以外出但不能進入表列處所，於第3日獲得抵港後第2日核酸陰性檢測結果將獲發藍碼，並開始自行監測至第7日上午，期間可以自由外出並進入餐廳及食肆。

另外，未完成疫苗接種的香港居民可登機回港、取消旅客登機前48小時核酸檢測要求、取消來港易及回港易限額（適用於澳門及內地所有地方），以上所有措施將於9月26日生效。

政府宣布4項最新便利來港措施 ・海外或台灣來港檢疫安排由3+4改為0+3

– 取消檢疫酒店

– 抵港時於機場進行核酸檢測及獲發黃碼

– 離開機場時可自選交通工具返回家居或自選酒店，期間可自由外出。

– 獲抵港後第2天核酸檢測陰性結果即獲派藍碼 ・取消旅客登機前48小時核酸檢測要求

– 改為24小時內快測陰性結果 ・未完成疫苗接種的香港居民可登機回港 ・取消每日來港易及回港易限額，適用於澳門及內地所有地方。