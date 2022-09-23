《野人老師》首出預告片 Stanley同小朋友田中摘菜  顏值擔當Frankie靚仔到暈

MIRROR紅館演唱會事故後，12子宣布8、9月停工，估計鏡仔將於10月復工。由MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡主演的ViuTV劇集《野人老師》，將於10月3日9點半首播，該劇以教育為題，圍繞補習天王和其村校校長爸爸的故事。

MIRROR紅館演唱會事故後，12子宣布8、9月停工，估計鏡仔將於10復工。

由MIRROR成員Stanley、Frankie、鄭丹瑞、談善言、沈殷怡主演的ViuTV劇集《野人老師》，將於10月3日9點半首播。

今日ViuTV首次推出《野人老師》的預告片寫道：「自然教學主導 ，位於坪澳灣嘅 『#大地小學』 準備開學🤗！校長鄭丹瑞話要收生 ， 阿仔 a.k.a. 補習名師 Stanley Yau 邱士縉，決定強勢加盟，加上Miss Hedwig Tam談善言幫忙，手牽手，以天空森林海洋作為教材，全副心機擺入教學之中！校長老師們面對家長，面對學生，究竟可唔可以教學相長，人人長知識，同時亦長快樂？仲有另一位 #補習名師陳瑞輝Frankie Chan ，面對傳統教育又會點樣行，分數真係最緊要？」

Stanley在劇中飾演補習名師。

Stanley和沈殷怡有對手戲。

預告片中出現海灘、草地等大自然靚景，令人心曠神怡 ，當中第一次做男主角的Stanley問小朋友：「你哋睇到咩呀？」有小朋友答：「我睇到好多魚呀！」之後Stanley又和小朋友在田中摘菜，淨化心靈。而皮皮Frankie雖然只得一個鏡頭，但已經靚仔到暈，果然是MIRROR顏值擔當，令人粉絲期待，紛紛留言：「期待Stanley 同 Frankie 演出！」、「終於可以見到Mirror 了！」、「我想睇啊！又要追劇啦！」、「期待睇大表哥第一次做男主角！」、「超期待Frankie演家棟Sir！」、「對於身心靈皆乾涸的香港人來說，這種清新小品是難得的心靈雞湯，期萬分期待！」

預告片中出現海灘、草地等大自然靚景，令人心曠神怡。

Stanley問小朋友：「你哋睇到咩呀？」有小朋友答：「我睇到好多魚呀！」