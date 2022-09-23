Crocs 聯乘 7-Eleven 推便利店主題玩味涼鞋！鞋扣變晒可愛思樂冰、咖啡杯

美國品牌 Crocs 近年不斷聯乘各大名牌、潮人推出限定設計款式，由巴黎世家 Balenciaga、肯德基、村上隆至 Justin Bieber 都有，令這對舒適但顏值欠奉的「洞洞鞋」重新掀起熱潮！Crocs 日前更公布將與 7-Eleven 便利店合作，一口氣推出 4 個聯乘鞋款，包括 Crocs Mega Crush Clog、Crocs Classic Clog 與 Crocs Classic Sandal，統統配上橙、紅、綠、白等品牌標誌色，鞋身還印有 7-Eleven 的字樣。最搞笑是用來裝飾洞洞鞋的 Jibbitz 鞋扣都變成咖啡杯、思樂冰、漢堡及 pizza 等可愛款式，設計隨性貼地，極富玩味！即使有機會被誤會成便利店店員，但對於一眾潮人來說，絕對是超搶手的可愛潮物。

這個 7-Eleven 聯乘系列就在 Crocs 官網開放抽籤，價錢由 $50 美金（約 392 港元）至 $110 美金（約 863 港元）不等。其中橙色主調的 7-Eleven x Crocs Mega Crush 厚底涼鞋日前率先開買，也已火速售罄，其餘款式則於 11 月 7 日開賣。

網址： https://bit.ly/3C3bQCF

橙色主調的 7-Eleven x Crocs Mega Crush 厚底涼鞋日前開買已經率先售罄，綠色版本將於 11 月 7 日開賣。

除了厚底涼鞋，Crocs 聯乘 7-Eleven的鞋款還有 Crocs Classic Sandal。