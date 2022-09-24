日本越洋以偶像名義包場  請保良局小朋友睇《阿媽有咗第二個》 姜糖：有姜濤我們會更善良

《阿媽有咗第二個》 由彭秀慧執導、毛舜筠、姜濤、Jer(柳應廷)主演，直至昨日累積票房超過3,676萬，叫好又叫座！姜糖為了支持偶像，除了不斷翻看多次外，還有今年移居日本的香港姜糖越洋獨資包場，以姜濤名義請保良局小朋友看《阿媽有咗第二個》，希望「能給他們一點快樂」，令人感動！事後保良局向姜濤發出「捐贈電影門票感謝函」，以表謝意！

《阿媽有咗第二個》由彭秀慧執導、毛舜筠、姜濤、Jer主演，直至昨日累積票房超過3,676萬，叫好又叫座！

今年移居日本的香港姜糖越洋獨資包場，以姜濤名義請保良局小朋友看《阿媽有咗第二個》，令人感動！

越洋訪問：小朋友當日好開心

《都市日報》獨家越洋訪問這位善心姜糖，她以文字回覆：「 我出來社會工作就助養保良局兩個小朋友，今年移居日本才停止，但也經常想起他們，8月我的偶像姜濤處男作《阿媽有咗第二個》上影，本人有些事務未能回港支持，想起姜濤叫姜糖們多作善事，又想起這班小朋友，覺得他們也很合適看這電影，能給他們多些鼓勵和溫暖，所以就聯絡保良局姑娘構思這個活動。」

事後保良局向姜濤發出「捐贈電影門票感謝函」，以表謝意！

她說小朋友不方便出鏡，但當日相當開心：「活動後，姑娘說小朋友好開心，能給他們一點快樂一點溫馨自己也開心，本人生長在父母照顧周到的家庭，只想分享一點幸福給小朋友，移居日本，不知環境如何，要繼續打拼，才能定居，縱使停了助養也想起他們，姜濤《阿媽有咗第二個》這套戲是很勵志及溫馨，希望小朋友長大後也能做自己有興趣工作，過幸福生活。」

移日姜糖指：「 姜濤《阿媽有咗第二個》這套戲是很勵志及溫馨，希望小朋友長大後也能做自己有興趣工作，過幸福生活。」

姜濤開心就等於我開心

她指喜愛姜濤源於看《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播，姜濤奪得「我最喜愛的男歌手」，以及憑《蒙著嘴說愛你》贏取「我最喜愛的歌曲大獎」，打破歷屆最年輕得主紀錄，當時覺得姜濤很真很謙卑，之後就上網看他所有東西。她說：「他的影片深深打動了我，看見他哭會一起哭，看到他笑會一起笑，他具備了很大的親和力、可愛、謙卑有禮、聲線很獨特，歌聲有攝人魅力，很敬佩他自小對演藝有濃厚興趣而努力實現自己夢想，就萛現在人氣高企，也保持謙卑不自滿，與合作過的人都對他讚口不絕。」

她指喜愛姜濤源於看《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播，姜濤奪得「我最喜愛的男歌手」，以及憑《蒙著嘴說愛你》贏取「我最喜愛的歌曲大獎」，打破歷屆最年輕得主紀錄。

她覺得姜濤很真很謙卑，之後就上網看他所有東西。

她又欣賞姜濤用作品說話：「今年4月30日他生日首播《作品的說話》，宣揚Love and Peace 更叫人敬佩他，也常常呼籲粉絲們多做善事，他是有想法，有顆善良的心。現在上影第一套大銀幕處作《阿媽有咗第二個》，也看到了他對演戲的天份，彭導口中的天生演員，希望可以一直應援他做他開心的事情，他開心就等於我開心，因為有姜濤出現，我們會更善良！」