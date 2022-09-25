2022香港小姐競選決賽   大熱梁超怡成雙料季軍   林俊賢女兒林鈺洧奪冠：自己表現唔係十分好 

《2022香港小姐競選決賽》昨晚於紅館舉行，由於早前有港姐確診新冠肺炎，準決賽被迫取消，因此19位佳麗直入總決賽。今年係港姐選舉第50屆，無綫為隆重其事，事隔12年再在紅館舉行，又請來特首李家超太太李林麗嬋擔任評判之一。今晚除了有炎明熹、姚焯菲等聲夢唱將和新一季學員演出歌舞外，還有「天王」黎明、草蜢表演，相當熱鬧！

《2022香港小姐競選決賽》昨晚於紅館舉行，由於早前有港姐確診新冠肺炎，準決賽被迫取消，因此19位佳麗直入總決賽。

昨晚有炎明熹、姚焯菲等聲夢唱將和新一季學員演出歌舞。

還有草蜢表演。

當黎明和19位佳麗表演《一生幸福》後，隨即宣布10強佳麗，包括1號徐麟、2號林曉彤、3號陳瑞菱、4號許子萱、5 號陳婉怡、8 號林鈺洧、9號陳銘鳳、14號梁超怡、16 號敖嘉揚和17號張靜婷，而大熱的友誼小姐13號連詩雅師妹邢慧敏被Foul，令人跌銀鏡。之後進行泳裝問答環節，得出5強，分別是1號徐麟、4號許子萱、8 號林鈺洧、9號陳銘鳳、14號梁超怡，眾人再進行答問環節，當中以梁超怡表現最好。

當黎明和19位佳麗表演《一生幸福》後，隨即宣布10強佳麗。

在揭曉冠亞季軍前，歷屆港姐上台，場面震撼，當中包括陳法蓉、葉翠翠、唐麗球等，結果冠軍由林俊賢女兒林鈺洧奪得；亞軍是號許子萱，她同時奪得國際親善小姐和生態保育大使獎，但她在司儀宣布得亞軍時疑似黑面；至於季軍就是14號梁超怡，她同時奪得最上鏡小姐。

在揭曉冠亞季軍前，歷屆港姐上台，場面震撼，當中包括陳法蓉、葉翠翠、唐麗球等。

結果冠軍由林俊賢女兒林鈺洧奪得。

在司儀宣布許子萱奪得亞軍時，她疑似黑面。

季軍就是14號梁超怡，她同時奪得最上鏡小姐。

事後得獎佳麗接受陸浩明訪問，林鈺洧指爸爸林俊賢不贊成她選港姐，她跟爸爸說：「嗰陣時你叫我唔好玩，依家我攞咗冠軍呀！」不過她說：「仲係唔太相信自己攞咗冠軍，我覺得自己表現唔係十分好！」而亞軍許子萱表示：「呢個係我人生路上好精彩嘅篇章！」有翻版孫藝珍之稱的梁超怡說：「我自己好開心，有啲驚訝，我覺得呢幾個月嚟嘅辛苦同努力，今晚終於都可以俾大家見得到！」

事後得獎佳麗接受陸浩明訪問，林鈺洧指爸爸林俊賢不贊成她選港姐。