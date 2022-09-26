上環美食 ｜香港少見英式中菜館 Fish and Chips竟配咖喱/夾薄餅食香酥鴨

有人移民至地球另一端，有人卻選擇從英國回流返港，在這裏開設英式中菜館，還原坊間少見的英國風味唐餐。 位於上環文咸東街的 1908BC，由同於英國長大的 Suzanna 和 Raymond 主理，以當地首間中菜館的開幕年份命名，主打加入英式元素的廣東菜，所以餐單上的芝士龍蝦伊麵、宮保蝦仁、豉油雞，統統有別於平時在酒樓吃到的中式煮法，相當有新鮮感。

位於上環文咸東街的 1908BC 是香港少有的英式中菜館。

Raymond（左）和 Suzanna（右）去年在上環開設 1908BC，由 Suzanna 經營過酒樓的媽媽擔任軍師，與餐廳廚師設計出一系列地道的英式中菜。

像招牌香酥鴨，香港吃到的香酥鴨普遍加入芋泥，但這裏則用上片皮鴨食法，把本地米鴨放入滷水中浸煮數小時，放涼後下鍋油炸，封鎖肉汁，再去骨拆肉，鴨肉入口皮脆肉嫩，配搭薄餅、大葱和青瓜同吃，更是滋味。Suzanna 解釋英國版本的香酥鴨原來相等於北京填鴨，「當時香港人移居英國，本來真的想炮製填鴨，但當地人不太喜愛鴨皮、雞皮，覺得很膩，所以才漸漸改變做法。」 而芝士龍蝦伊麵也是如此，棄用清湯加芝士片的港式做法，直接在澳洲龍蝦上舖滿以車打芝士、水牛芝士和巴馬臣芝士製成的醬汁，然後放入焗爐焗至金黃色，零舍香濃惹味！

經滷水、油炸的香酥鴨外層香脆，肉質嫩滑啖啖肉。

香酥鴨跟薄餅$200

燒牛肋骨也是必食，牛肉用上番茄、花椒、八角等材料炆足 3 小時，吃起來軟腍入味，Raymond 教路還可以加入韓式辛奇同吃，甜中帶辣，香味更突出。

燒牛肋骨 $450

牛肋骨煮得軟腍香甜，配上韓式辛奇更惹味。

中菜以外，這裏還可以找到英國名物—炸魚薯條，青衣魚柳炸得酥脆香口，肉質嫩滑結實，美味非常。最感意外是，這裏的薯條竟然是蘸咖喱汁！原來英國每間外賣店、中菜館都有自己一套獨門咖喱秘方，以印度咖喱粉為基礎，加入不同生果和香料，炒製自家咖喱膽，味道香甜又帶複雜的香料氣息，「我一吃這道菜便想起兒時在家中經營的中式外賣店長大，我們小時候都是吃咖喱薯條長大的，所以想製作這個菜出來⋯⋯現在我不時亦會沾來吃。」簡單一道 Fish and Chips，不只讓大家多認識英國的多元飲食文化，更變成一種令人勾起回憶的味道。

1908BC Fish and Chips $230

1908BC

地址：上環文咸東街 22-26 號柏廷坊 5 樓

電話：2116 4668

營業時間：星期二至四 12pm-3pm、5pm-10pm；星期五至六 12pm-3pm、5pm-11pm；星期日 12pm-10pm（星期一休息）

網址：https://bit.ly/3bc6OJu