ViuTV強推四劇宣傳片  預告MIRROR復工  鏡粉：每套都好期待

MIRROR 紅館演唱會事故後，12子即停工兩個月，鏡仔有份主演的劇集都要延期，不過昨日ViuTV發布四套MIRROR成員有份出演的原創劇集預告，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，包括《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》和拳擊劇《繩角》，意味鏡仔有機會在下月正式復工。

昨日ViuTV發布四套MIRROR成員有份出演的原創劇集預告，意味鏡仔有機會在下月正式復工。

運動劇《季前賽》由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、邱士縉（Stanley）等主演。故事講述大學籃球隊去到社區掃場，街坊見籃球場被霸佔，向他們作出挑戰，最後成功將其擊退。

運動劇《季前賽》由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、邱士縉（Stanley）等主演。

《季前賽》故事講述大學籃球隊去到社區掃場，街坊見籃球場被霸佔，向他們作出挑戰，最後成功將其擊退。

姜濤

Edan

Ian

《百萬同居計劃》由盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）黃德斌、簡慕華等主演，劇集原本由《大叔的愛》班底開拍，可惜Edan因檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙代替。

《百萬同居計劃》由盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）黃德斌、簡慕華等主演。

Anson Lo

Jer

拳擊劇《繩角》前名《死角》，改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，劇集由江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、周國賢、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、梁祖堯、蘇麗珊、林愷鈴等主演。

拳擊劇《繩角》由江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、周國賢、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等主演，AK（圖）十分型。

Lokman

Alton

Tiger

《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、談善言、沈殷怡主演，劇集以教育為題，圍繞補習天王和其村校校長爸爸的故事，並將於10月3日晚9點半首播，而其他三部劇仍未公佈播出日期。

《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley，圖）、陳瑞輝（Frankie）、談善言、沈殷怡主演。

Frankie

一眾鏡粉看完預告片後相當興奮，紛紛留言：「繼續支持MIRROR！」、「MIRROR陪伴我哋每一天！」、「終於等到喇，強勢回歸！」、「4套都要睇！」、「每套都好期待呀！」、「老闆都型到缺氧！」、「噚晚見到呢個預告，我大叫左幾次姜濤呀，好期待呀！」、「期待見你高家孝！」、「永遠支持教主！」