釜山國際電影節〡岑珈其憑《IT狗》爭最佳男配角 凌文龍獲最佳新星大獎  梁詠琪憑《反起跑線聯盟》入圍女主角

韓國釜山國際電影節 將於10月8日下午舉行，ViuTV劇集《IT狗》和《反起跑線聯盟》分別入圍角逐第4屆「亞洲內容大獎」不同獎項。今年因擔正電影《緣路山旮旯》男主角而人氣急升的岑珈其，憑《IT狗》獲入圍提名最佳男配角，和其餘四位強勁對手爭獎，包括《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts Like Hell》Vithaya Pansringarm和《八角亭謎霧》祖鋒。

岑珈其憑《IT狗》獲入圍提名最佳男配角。

岑珈其和其餘四位強勁對手爭獎，包括《魷魚遊戲》朴海秀（圖）、《Tracer》朴埇佑、《Hurts Like Hell》Vithaya Pansringarm和《八角亭謎霧》祖鋒。

而在《IT狗》飾演阿信的凌文龍，不但獲提名新演員獎，更獲「亞洲內容大獎」評審委員率先確定他獲得最佳新星大獎。凌文龍契媽余安安是香港電影金像獎協會董事，她獲邀成為終身成就獎的頒獎嘉賓。

在《IT狗》飾演阿信的凌文龍獲提名新演員獎。

凌文龍更獲「亞洲內容大獎」評審委員率先確定他獲得最佳新星大獎。

另一套ViuTV劇《反起跑線聯盟》，其導演劉偉恒角逐最佳故事獎， 梁詠琪入圍爭女主角獎，她的對手包括《非常律師禹英禑》樸恩彬、《新聞記者》米倉涼子，以及《江照黎明》的馬思純等。

梁詠琪憑《反起跑線聯盟》入圍爭女主角獎。

岑珈其對於獲提名覺得很開心和感恩：「好感謝韓國釜山國際電影節『亞洲內容大獎』嘅最佳男配角入圍提名，得到評審團嘅肯定同支持，已經好開心好感恩！今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜！我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，俾今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友！」

岑珈其對於獲提名覺得很開心和感恩

梁詠琪覺得很驚喜︰「一個好大嘅驚喜！非常感恩可以同好多出色嘅演員一同入圍，我覺得十分榮幸。第一次拍劇知道自己有好多不足嘅地方，我仍然會謙虛地繼續努力。好感謝導演同台前幕後工作人員的誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一齊努力方會成功。最開心係呢個劇在『提早暑假』嘅期間，帶咗好多歡樂俾家長同小朋友，同時好戥導演及工作人員開心。」