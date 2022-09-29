到了秋天涼爽不悶熱，不只是服裝，就連彩妝也跟著換上沉穩的大地色與秋色，今日先輕輕示範一個彩妝。2022 秋冬彩妝系列追求的不僅僅是單純的配色變化，大家可以試試帶有玫瑰或蜜糖金兩大色調作為今個秋季主軸。即使同色系妝容也能展現不同深邃度和亮澤感。

化妝師Meegan告訴我，眼影選擇了濃郁色彩，更襯膚色的酒紅。另外玫瑰色與金色，將浪漫的女人味提升到極致，秋季彩妝的魅力，令人難以抗拒！

我一直以來很喜歡Chanel 和 Dior眼影的原因，在於粉質的調配，雖然都帶有光澤，但不同顏色所呈現的光感又略有不同，今次選擇了用Dior眼影。蜜糖色帶點古銅棕色、橘色，利用不同層次及渲染的方法，把所有色彩融合在一起，同時光澤又有不同的質感，所以才能很簡單就能畫出有層次、有立體感、任意搭配不同服裝，也能輕鬆駕馭。

唇膏方面我喜歡亮澤、順滑且持久不脫色的唇彩，緻密質地能融於雙唇，猶如第二層肌膚。第一次跟化妝師建議，嘗試買3ce的口紅，剛塗的時候很像亮面，乾了變成霧面，也不會黏黏的。顏色很好看是偏橘的粉，秋天的感覺立刻湧現，而且不會沾到口罩。

各位姊妹們，在這個秋季，也嘗試替我們的妝容，作一個新的轉變吧，或者今個秋季會另有驚喜呢！