唱《野人老師》主題曲《重新介紹》  Stanley首次出Solo歌   粉絲驚喜：要帶氧氣筒

MIRROR 紅館演唱會事故後，12子即停工兩個月，不過前日ViuTV發布四套MIRROR成員有份演出的原創劇集預告，包括《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》和拳擊劇《繩角》，意味鏡仔有機會在下月正式復工。

前日ViuTV發布四套MIRROR成員有份演出的原創劇集預告，包括《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》和拳擊劇《繩角》，意味鏡仔有機會在下月正式復工。

而率先播出的《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、談善言、沈殷怡主演，並將於10月3日晚9點半開播，當中Stanley除了第一次擔正做男主角，亦是第一次出Solo唱劇集主題曲。

《野人老師》由鄭丹瑞、Stanley、Frankie主演，並將於10月3日晚9點半開播，當中Stanley除了第一次擔正做男主角，亦是第一次出Solo唱劇集主題曲。

ViuTV的fb 昨晚播出Stanley的訪問，題為「《野人老師》學前預備班！Stanley 同你講讀書時嘅慘痛事件？」原來Stanley曾經對公開考試的其中一科很有信心，但派成績單時，那一科竟然比期望低了兩個Grade，他在大受打擊下，攬着Miss爆喊！不過亮點在片尾，貼文寫道：「片尾有首度公開嘅彩蛋！記得開聲睇到最尾！」

ViuTV的fb 昨晚播出Stanley的訪問，題為「《野人老師》學前預備班！Stanley 同你講讀書時嘅慘痛事件？」

原來Stanley曾經對公開考試的其中一科很有信心，但派成績單時，那一科竟然比期望低了兩個Grade。

Stanley在大受打擊下，攬着Miss爆喊！

原來片尾Stanley唱了幾句《野人老師》主題曲《重新介紹》，令Team Stanley（ Stanley粉絲名）相當驚喜。

原來片尾Stanley唱了幾句《野人老師》主題曲《重新介紹》，令Team Stanley（ Stanley粉絲名）相當驚喜，有人問：「把聲幾好聽，但唔似大表哥把聲嘅。」不過大表哥在TG Group 親自認證是他本人唱。Team Stanley聽完紛紛留言：「好感動呀！邱士縉真係唱主題曲！」、「期待Stanley 第一次男主角，第一次唱自己歌！」、「唱得好好聽，#大表哥進步咗好多！」、「要帶氧氣筒！」