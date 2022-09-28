Trip.com 9月29日起一連5日推優惠代碼 最平＄49入住迪士尼探索家酒店/＄579迪士尼門票再送頭箍
第二階段政府消費券將於10月1日發放，Trip.com特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分進行，期間推出酒店和本地玩樂限量優惠，每晚送出本地和海外酒店適用的$999優惠代碼，最平$49即可入住迪士尼探索家度假酒店，絕對不能錯過！
而9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於Trip.com活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿$1,000減$999及滿$1,000減$199（共276張）。此外，10月1日當天零時零分再度加碼派發$999及$199優惠代碼，名額有限，先訂先得。（查詢：https://bit.ly/3xYi9VP）
本地精選酒店優惠：
|酒店
|優惠詳情
|限時優惠 (港幣)
|使用HK$999 優惠代碼後價格 (港幣)
香港迪士尼樂園酒店
標準客房限時優惠
$1,176
177
|迪士尼探索家度假酒店
限時優惠
$1,048
|$49
|九龍香格里拉大酒店
|豪華大床房+HK$1,000 餐飲消費額+早餐
|$2,310
|$1,311
|港島香格里拉
|豪華山景大床房+HK$1,000 餐飲消費額+ 雙人早餐
|$3,080
$2,081
|香港帝苑酒店
|高級套房+Crown Club 早餐或雅苑座自助 早餐+下午茶、雞尾酒+開胃小吃+歡迎水 果
|$1,778
|$779
|雅格酒店
|城景特大雙人床客房+自助早餐
|$1,148
|$149
玩樂門票優惠：
|門票
|優惠
|官方售價 (港幣)
|推廣價 (港幣)
|香港迪士尼樂園
|獨家預售 72 折優惠套票
門票 送 頭箍 (價值 HK$169 或以上) – 成人
|$808
|$579
|香港迪士尼樂園
|獨家預售 72 折優惠套票
門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) – 小童
|$644
|$442
|Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕電子禮券
|【買一送一優惠 】$69 即可享兩客雙球 雪糕
|$138
|$69
|東方之珠維港遊觀光遊船 (包括小食及飲品)
|獨家 4 折優惠船票 – 寫意午後 ‧ 維港遊 A
|$220
|$88
|東方之珠維港遊觀光遊船 (包括小食及飲品)
|獨家 4 折優惠船票 – 迷醉黃昏 ‧ 維港遊
|$230
|$92
|東方之珠維港遊觀光遊 船 (包括小食及飲品)
|獨家 4 折優惠船票 – 幻彩詠香江 ‧ 維港遊
|$300
|$120