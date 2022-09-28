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Trip.com 9月29日起一連5日推優惠代碼 最平＄49入住迪士尼探索家酒店/＄579迪士尼門票再送頭箍

by editorial

第二階段政府消費券將於10月1日發放，Trip.com特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分進行，期間推出酒店和本地玩樂限量優惠，每晚送出本地和海外酒店適用的$999優惠代碼，最平$49即可入住迪士尼探索家度假酒店，絕對不能錯過！

而9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於Trip.com活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿$1,000減$999及滿$1,000減$199（共276張）。此外，10月1日當天零時零分再度加碼派發$999及$199優惠代碼，名額有限，先訂先得。（查詢：https://bit.ly/3xYi9VP

本地精選酒店優惠

酒店優惠詳情限時優惠 (港幣)使用HK$999 優惠代碼後價格 (港幣)

香港迪士尼樂園酒店
標準客房限時優惠

$1,176
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迪士尼探索家度假酒店
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