《膠戰SSP》鐵定10.8播　Edan被爆如廁塞爆廁所 肥腸徒手通渠獲激讚

MIRROR演唱會事故後，12子即時停工兩個月，隨着鏡仔下月復工，他們拍攝的劇集和節目都陸續解禁。今日ViuTV宣布由MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和魏浚笙（Jeffrey）六位膠人主持的《膠戰SSP》──《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》，鐵定在10月8日（星期六）晚上9時30分播出！

由六位膠人主持的《膠戰SSP》──《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》，鐵定在10月8日播出！膠人將玩夏日遊戲，爭奪最終著高級浴衣的資格。

膠人將會大玩特玩夏日遊戲，爭奪最終著高級浴衣的資格。全集一共有四個遊戲，每個遊戲的勝出者都可以得到扭蛋機會，而扭蛋機裏面有不同的貼紙，膠人集齊一套 4 款浴衣配件(浴衣、扇、腰帶、木屐) 貼紙，就為之勝出，可以著上高級浴衣、企C位影終極大合照，而其他失敗者就會着上普通浴衣，畫上醜妝於大合照上出現。而這張終極大合照會在10月9日至13日期間，登陸尖沙咀九龍公園巴士站的燈箱，歡迎各位膠粉看完節目，再去打卡留念。

節目中其中一個遊戲「死都唔眼閉」，六位膠人需要在坐過山車的時候，擘大雙眼望向前面的鏡頭。

節目中其中一個遊戲「死都唔眼閉」，六位膠人需要在坐過山車的時候，擘大雙眼望向前面的鏡頭，瞪開眼睛時間較長的參賽者則勝出遊戲。珈其未玩先驚，多次企圖臨陣退縮，都被隊員捉回來。Edan期間不斷露出經典驚青樣，不停大叫，而阿正玩之前更緊張得想大便，場面搞笑。

珈其未玩先驚，多次企圖臨陣退縮，都被隊員捉回來。

Edan期間不斷露出經典驚青樣，不停大叫。

阿正玩之前更緊張得想大便，場面搞笑。

而在另一個遊戲「答咗嘢 試吓唔好撞」，膠人需根據題目而寫出答案，如果答案同其他人不同就可得到一分，相反答案一樣就無分。Edan被其他膠人玩踢爆，大爆之前拍攝節目一同去宿營，Edan如廁後塞爆廁所，珈其形容整個廁所塞滿紙巾，最後肥腸竟然徒手通渠獲得大量讚賞！

另一個遊戲「答咗嘢 試吓唔好撞」，膠人需根據題目而寫出答案，如果答案同其他人不同就可得到一分，相反答案一樣就無分。