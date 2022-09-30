姜濤 復工將赴巴黎時裝周  再去英國錄首隻英文歌  姜媽撰文感謝囝囝母校栽培 

MIRROR紅館演唱會事故後，12子即停工兩個月，並於下月強勢回歸，鏡仔有份主演嘅劇集《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》和拳擊劇《繩角》將陸續開播。據知MIRROR已完成團歌錄音，之後再拍MV，新歌預計11月推出。至於人氣王姜濤，有指將於10月初前往巴黎參加時裝周，之後會去英國為推出首隻英文歌作準備，並交由SONY發行，進軍海外市場！

MIRROR將於下月強勢回歸，據知MIRROR已完成團歌錄音，之後再拍MV，新歌預計11月推出。

有指姜濤將於10月初前往巴黎參加時裝周。

姜濤之後會去英國為推出首隻英文歌作準備，並交由SONY發行，進軍海外市場！

姜濤有今日成就，「奶奶」姜媽媽感受至深，日前姜濤讀過的幼稚園推出40周年特刊，姜媽媽撰文剖白去年回到幼稚園探訪時，感到很興奮。她指自己一家三口是上海人，姜濤小時候只懂家鄉和普通話，所以剛剛讀幼稚園時，不懂與人溝通：「為了跟小朋友互動，他好努力學習，語言發展得很快，上學不到幾天，回來已經可以說得幾句廣東話，我感到非常驚訝。」姜濤還教媽咪廣東話：「我也跟他一句一句的學習，他竟然是我的廣東話老師呢！」

日前姜濤讀過的幼稚園推出40周年特刊，姜媽媽撰文剖白去年回到幼稚園探訪時，感到很興奮。

姜媽媽指姜濤聰明好動，很喜歡上學，特別感謝學校支援︰「對於我這個內地人，對於孩子上學，很多事物都未認識，多謝學校所有老師和職工都好有愛心，態度非常友善，好有耐性給我支持。」姜媽媽又說︰「那時候我身體不太好，有時照顧蹦蹦跳的姜濤也感到吃力，教職員都適時給予幫助，讓姜濤可以在一個快樂又安全的園地進行學習生活，多謝校長不時約我見面，細心聆聽我的分享，鼓勵我，讓我感受到家的溫暖。」

姜媽媽指姜濤聰明好動，很喜歡上學，特別感謝學校支援。

姜媽媽坦言姜濤曾經受到挫折，但仍然勇敢面對，多得昔日母校栽培：「過去，姜濤雖然曾經受到挫折，但仍然勇敢面對，也藉此擴闊視野，學習頓悟人生，今日，看見他的成長，為人孝順善良，謙虛有禮，發奮圖強，都感謝昔日母校的栽培。」