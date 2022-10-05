香港郊野常見　廣棗入藥可治心病

蒙古族主要生活在內蒙古自治區，世居草原，以遊牧為生，所以有「馬背上的民族」的美譽，他們對着熟人還是初次見面的陌生人也充滿熱情。蒙古族有自己的語言文字，也有自己的醫學。在香港郊野也不難找到一種常用蒙古藥—廣棗。

廣棗為漆樹科植物南酸棗的成熟果實，秋季果實成熟時採收，經過乾燥後即可入藥。南酸棗是一種古老的樹種，樹齡可達300年以上，位於廣東省佛山市高明區的古椰貝丘遺址，以及浙江餘姚田螺山遺址均出土了南酸棗的種子，年代可追溯至新石器時代。

南酸棗屬於高大喬木，喜光，適應性強，生長迅速，為較好的速生造林樹種，樹皮灰褐色呈片狀剝落。果實成熟時黃色，果肉有點像鼻涕，因此又名鼻涕果，四川綿陽和雅安人以果汁塗抹雙手，滋潤皮膚。而果核頂端常有五個明顯的小孔，每孔內各有種子一枚，故名五眼果，同時亦具有「五福臨門」的寓意。

廣棗為蒙醫慣用藥材，入藥歷史悠久，最早收載於西元8世紀初的藏醫書《月王藥診》，蒙古名譯音為「吉如很‧肖夏」，或「居日很‧芍沙」，具有行氣活血，養心，安神的功效，常與其他藥物配伍使用。以《內蒙古蒙成藥標準》為例，共收載內服藥101種，含有廣棗的製劑有11種，約佔10%。「廣棗形似心，功效治心病」，現代蒙古藥治療心病藥方中過半數具有廣棗。現代藥理研究表明，可用於抗心律失常、心肌缺血、血栓等心血管疾病。

南酸棗是一種具有高經濟價值的果樹，可以說是滿身是寶，除果實可生食外，也可製作成蜜餞、南酸棗糕、果汁和酒等；果核可做成手串和被用作活性炭的原材料；而莖皮纖維可作繩索和造紙。山中無閑草，百草都是藥。公司附近一帶生長了很多南酸棗，每年7至10月果熟蒂落，遍地果實，靠山吃山，我也順應自然的生存之道，午膳過後享受大自然回饋的水果宴。隨即收集少量鮮果自行加工，日復一日見證着一味藥材的誕生。