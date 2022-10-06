解構小腸氣　成因與治療方法

1. 小腸氣是一種怎樣的病？甚麼年紀較多患上？

小腸氣又稱為疝氣，是指身體的器官或組織出現移位，其中最常見的是「腹壁小腸氣」。小腸氣成因很多，中老年人士較常見的成因包括慢性咳嗽、便秘、小便不暢通等。小腸氣也可出現在年輕人身上，例如見於長期舉重的運動員，或從事搬運行業的工友等。以上各種情況都會間接增加腹腔內的壓力，腹部的腸臟就會從腹壁較薄弱位置凸出，形成小腸氣。

長期站立或工作時，凸出的腸臟會愈來愈難縮回腹腔，被勒住的小腸氣會令病人持續性痛楚，影響正常工作和生活。如沒有及時醫治，卡住的腸臟甚至會造成腸梗塞和壞死，進而引發腸破裂、腹膜炎等嚴重併發症。

2. 小腸氣有甚麼治療方法？

小腸氣是外科疾病，須透過手術治療才能根治。其實在古希臘的時代，人類就有過小腸氣手術治療的記錄了。隨著時代進步，小腸氣修補技術亦不斷進步。去到1980年代，美國醫生Irving Lichtenstein提出了無張力疝氣修補概念，為小腸氣手術帶來了一場劃時代革命。他使用合成纖維製成的人工補片強化腹股溝後壁，以代替傳統的張力縫合。手術後，人工補片會和腹股溝後壁的組織融合硬化，好像起了一幅牆去擋住腹壁薄弱的地方，大大減少復發率。現在使用各種補片的無張力修補術，已成為最廣泛的腹股溝小腸氣修補術。

3. 小腸氣手術何時開始出現微創方式？

引入微創手術治療小腹氣，已有接近30年歷史。到了最近10年，由於微創技術日趨成熟，所用的物料也更合乎人體工學，微創小腸氣手術變得愈來愈普及。手術時使用的人工纖維補片不斷改良，變得愈來愈輕，而密度也變得更低，強化腹壁的效果愈來愈理想。而過往應用在固定纖維補片的鈦金屬釘，亦慢慢被可吸收的人工物料，甚至生物膠水固定所取代。這些新技術和物料上的改良，都有助進一步減少術後痛楚，加快康復。

如果患者過往接受過傳統手術而出現小腸氣復發，或同時出現左右兩側小腸氣的話，微創修補手術是一個很好的治療方案。外科醫生透過肚臍下方和下腹部3個小至5至10毫米的洞，放入手術儀器進行修補，術後疼痛感會比較小，恢復日常工作的時間會更快，疤痕相對也不明顯，較為美觀。一般小腸氣手術都可以當日或翌日出院。研究顯示，在有足夠經驗的外科醫生操刀下，傳統和微創手術的復發率接近，大約1%左右。

在評估是否適合做微創小腸氣手術時，醫生會了解患者的整體身體狀況是否適合全身麻醉，也要檢查小腸氣會否已出現腸塞、腹膜炎等併發症。不適合全身麻醉，或小腸氣本身已出現腸塞等併發症的患者，就應該選擇傳統開刀手術。如果患者本身有前列腺癌或正在為相關情況進行檢查，亦應該向外科醫生陳述情況。因為微創手術修補小腸氣後，會增加將來進行微創前列腺癌手術的操作難度。

所以，如發現小腸氣症狀，應及早求醫，由外科專科醫生作評估，選擇最合適的手術治療方案。