泰國商務部國際貿易促進局舉辦多項活動 推動Thai SELECT在港發展 ￼

於香港多元飲食文化中，泰國菜向來佔著非常重要一席，對於經常品嘗泰菜的你，可有想過怎樣尋找正宗地道又高質的泰菜？

泰國皇家政府商務部轄下國際貿易促進局（DITP） 致力把優質的泰國商品及服務推廣到國際市場，更推出《泰精選Thai SELECT 》認證計劃，確保在泰國以及世界各地之泰國餐廳的食品質素和服務達標，從而促進泰菜在世界舞台上獲得更廣泛的認同。DITP已於43個國家設立共58個分部，泰國商務部駐港國際貿易促進局作為成員之一，肩負着推動 Thai SELECT 在港發展的重任；負責監察、挑選以及向餐廳經營者推廣計劃，以確保大家可以通過Thai SELECT標誌輕易地找到正宗的泰國美食。目前，香港共有36間餐廳得到認證。

《泰精選Thai SELECT》的評級

「擁有《泰精選Thai SELECT》認證，就是『彷彿在當地品嘗泰國好滋味』的最佳保證。」泰國駐港商務專員及領事Chanunpat Pisanapipong說道。

現時，全球有1,500間餐廳獲得Thai SELECT認證。餐廳外，《泰精選Thai SELECT》計劃亦顧及泰國加工、即食或包裝食品，例如即食甜品、咖喱、調味料、香米等等；獲認證「Thai SELECT Product」標誌的食品，證明已達到泰國官方認證的口味、水準，同時亦達國際標準，顧客可安心購買和食用。時至今日，共有70間公司、708款即食商品獲得此認證。

入選《泰精選Thai SELECT》的香港泰國菜餐廳名單。

《泰精選Thai SELECT》可分為3個等級：Thai SELECT Signature（精緻餐飲）、Thai SELECT Classic（標準餐飲）和Thai SELECT Casual （休閒餐飲）。想要入選Thai SELECT，餐廳東主需要通過泰國商務部駐港國際貿易促進局對餐廳形象、用餐環境、菜餚的品質及服務的嚴格審核，而認證的有效期為3年，期間餐廳必須保證：

餐牌上至少要供應60％泰菜菜式，且要嚴格遵從正宗泰國烹調方法，食材也要由泰國直接入口 餐廳已經營超過6個月以上 主廚必須為泰國人或擁有泰菜烹飪經驗或泰菜烹飪證書的其他國籍人士

《泰精選Thai SELECT》計劃對入選餐廳有嚴格要求。

Thai SELECT x 人氣主持 Bob 林盛斌 尋找真正泰菜滋味

今年，人氣主持林盛斌（Bob）聯同《泰精選Thai SELECT》展開一場尋找真正泰菜之旅，為大家發掘本地正宗的泰菜。一連3集的尋找泰式好滋味，現正在Bob的社交平台上熱播，歡迎大家到Bob的Facebook：Bob Lam 林盛斌 和Instagram：bob_lamshingbun 上觀看。

第1集：泰北菜豆姨姨廚房

泰北菜除了是香港少見的菜式之外，原來背後亦隱藏着豆姨姨的好人好事。近年，由於新冠疫情肆虐，不少餐廳的經營變得困難，可是豆姨姨依然堅持派發免費飯盒予社區中有需要的人，實在難能可貴。

地址：油麻地炮台街85號

泰國駐港商務專員及領事Mrs. Chanunpat Pisanapipong夥同豆姨姨一起派發午餐飯盒予社區有需要人士。

影片可以在「Thai Trade Center HONG KONG」YouTube頻道觀看。

第2集：米芝蓮泰國餐廳Moon Thai

位於上環的米芝蓮餐廳Moon Thai，環境雅緻、提供正統泰菜！

地址：上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店2樓

影片可以在「Thai Trade Center HONG KONG」YouTube頻道觀看。

第3集：Thai SELECT最高評級Apinara Thai Cuisine and Bar

要獲得Thai SELECT的最高級別——Thai SELECT Signature認證是很難的，全港只有3間餐廳獲得此殊榮， Apinara就是其中一間。總店位於曼谷的Apinara，自2007年起，已連續10年獲得時尚生活雜誌《Thailand Tatler》選為年度最佳餐廳，菜式完美結合古老食譜與現代風味，非常值得一試。

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2樓205號舖

影片可以在「Thai Trade Center HONG KONG」YouTube頻道觀看。

舉辦線下活動 望提昇優質泰菜對本地人的吸引力

除了與Bob合作拍影片推廣外，泰國駐港商務專員及領事Mrs. Chanunpat Pisanapipong 早前（8月26日）邀請了業內人士、商界名人以及飲食版媒體記者齊聚Apinara，讓大眾能對泰國菜式及產品有更深入的認識。當日，Mrs. Chanunpat Pisanapipong向眾人簡介了《泰精選Thai SELECT》計劃，同時亦公告了「Thai Hom Mali Rice」的中文版標誌；現場更有泰米Art Jam互動工作坊、泰菜烹調示範、泰國米及包裝食品展覽，以及與CP食品合辦的頒獎禮等，內容豐富、場面熱鬧，有助進一步提昇大眾對泰國美食的注意度。

想重溫當日的活動精華或掌握泰國商務部駐港國際貿易促進局的最新消息，追蹤他們的Facebook：Thai Trade Center Hong Kong 及Instagram： ditphk 、 thaiselecthk。