龍島首次推出4款3D立體蛋糕 幼滑牛油忌廉蛋糕配手工朱古力裝飾￼

現今蛋糕賣相花巧精緻，與傳統的海綿蛋糕配生果的截然不同。最近。 龍島 首次推出4款造型精美的3D立體蛋糕，以「動物派對」及「夢幻樂園」作為主題，有別與以翻糖製作的3D立體蛋糕，今次龍島使用了幼滑牛油忌廉蛋糕配精製朱古力裝飾，每件都如朱古力藝術品一樣。

小象幻想曲（$628/個、2磅）：蜂蜜檸檬牛油忌廉蛋糕，細緻的檸檬牛油蛋糕為基底，中間以香甜的蜂蜜牛油忌廉及味道清新的檸檬忌廉層層相間，口味清新。

森林之王（$628/個、2磅）：蛋糕體是經典的雲呢拿牛油蛋糕，夾配絲滑的牛油忌廉及香濃焦糖醬。

幸福木馬（$418/個、1磅）：蛋糕體是味道濃厚的朱古力牛油蛋糕，配搭酸酸甜甜的黑加侖子牛油忌廉及黑加侖子醬。