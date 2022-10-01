阿Mo 預期下周拆頸箍　李父再促政府調查報告盡快找出來龍去脈

MIRROR紅館演唱會事故至今兩個月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫，情況穩定，現時在神經外科病房接受治療，阿Mo爸爸李盛林牧師上周指阿Mo雖然可以自主呼吸，但仍未能自主咳嗽，在進食時有機會落錯格，導致肺炎。

李父今晚向教友發出第10封代禱信，指阿Mo強化自主呼吸，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。

李父今晚向教友發出第10封代禱信，指阿Mo強化自主呼吸：「腹肌和胸肌在治療的過程中雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。」又指兒子預期下周末可以拆除頸箍，面對進一步治療，但仍有很多生活舉動和細節，需要旁人及時幫助和照顧。李父又指So Ching 的探望守候，成為阿Mo精神心理上的安慰和治療。

李父再促政府「跨部門工作小組」盡快找出事件來龍去脈。

近日多名舞蹈員先後在社交平台上載昔日和阿Mo的合照，表示他們正等一份報告和一個交代，還阿Mo一份尊重。李父亦在信中再促政府「跨部門工作小組」盡快找出事件來龍去脈：「 上月預計於九月完成調查（今天書寫「代禱信10」的時候仍沒有最後報告）。祈願這份調查報告能盡快清楚找出是次事件的來龍去脈，給啟言、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。」

李父指 So Ching 的探望守候，成為阿Mo精神、心理上的安慰和治療。

李父第10封代禱信全文：

*（感恩）：*

1. 「*持續的禱告* 」：從來不是一個容易的行動和交託，感謝世界各地關注的朋友、教會、牧者、親友仍每週等待代禱信堅持為啟言、So Ching 和我們 一家禱告。最近更有非華語世界的朋友要求英語版的代禱信。 （這讓我想起像聖經裡的「士師基甸」，從二萬多同行的戰士回落到300人，最後仍儆醒堅持，經歷神帶領而得勝。[士師記第七章]）

2. 「你（啟言）暫時的舞台」：還記得當天你放下課本，爸媽也放下了自己，讓你放心向著自己的夢想走上舞台。今天好像病床就是你暫時的舞台，但爸媽知道你是暫時用這舞台來見證主耶穌的榮耀和大能。爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！

3. 「*家人的堅持* 」：

a. So Ching 的探望守候，成了啟言在精神心理上的安慰和治療。

b. 家人的分工：接觸醫療專家團隊、探討研究不同的最新治療、對外聯絡及感謝、鼓勵短片、愛心粥水、撰寫代禱，都顯出對啟言的關切愛護和鼓勵。

4. 「*位置對換* 」：這幾天想著，若不是啟言，而是換了另一位在台上的表演者，九個星期了，他/她和家人會是怎樣面對的呢？他們的心情會是怎樣……這也許是不少代入我們位置的朋友心中的疑問（ 如果我是阿MO的父母…. ）。但感恩的是，我們對創造主還有指望，也有很多關心啟言、So Ching和我們的有心人。他們問候的訊息從各地四面八方而來，給我們很多愛心的鼓勵與安慰。

（*代禱* ）： 以賽亞書 40:31 「*那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行去卻不疲乏。* 」

1. 「*受創傷者及家人* 」：

a. （*舞者* ）為各啟言的同事，各位身心靈受創的舞者禱告，祈願他們所受的創傷得到有形無形的關注和安慰。

b. （*死傷者家人* ）在過去幾個月於工作中受創的死傷者家人，能面對和渡過失去至親的傷痛，願他們身邊都出現同行者，讓他們得著適切的關注與安慰。

2. 「*關關難過* 」：在啟言治療的過程中，So Ching、啟言及我們的心情雖有起伏，但祈求仍然能堅持努力面對和靠著在主耶穌裡的信心，一關一關的跨過。

3. 「*啟言狀況* 」：經過兩個月的治療….

a. *強化自主呼吸* ：腹肌和胸肌在治療的過程中雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。

b. *摘除頸箍* ：預期下週末可以拆除，繼而要面對進一步的治療。

c. *護理* ：啟言仍有很多生活的舉動和細節，需要旁人及時的幫助和照顧。

4. *政府「跨部門工作小組」* ：上月預計於九月完成調查（今天書寫「代禱信10」的時候仍沒有最後報告）。祈願這份調查報告能盡快清楚找出是次事件的來龍去脈，給啟言、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。