7-Eleven再度聯乘迪士尼推可愛實用精品 唐老鴨/三眼仔/小熊維尼購物車＋野餐墊＋儲物箱
7-Eleven的7仔預購站再度聯乘迪士尼，推出多達39款可愛實用精品，當中以唐老鴨、三眼仔、小熊維尼、史迪尼和愛麗絲夢遊仙境做主題，為大家帶來秋天必備速開帳篷和野餐墊、以及實用家品，如購物車、摺合式小枱和儲物箱等等，各位粉絲萬勿錯過。今次yuu會員可由10月5日早上7時起至10月11日訂購，一般預購日期則由10月12日早上7時起至10月18日。（查詢：https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order）。
唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊式購物車
蓋頂及前方都印上可愛的角色，擁有55升大容量，可負重約40公斤，使用4輪萬向孖轆，輕易行過斜路或石屎地。車身利用PP不易碎物料，鋁合金不易生鏽拉桿，堅固耐用，方便清洗，更提供三年保修服務。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$399 / 預購價：$479
唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊儲物箱 (可側開)
能負重約40公斤，用作家居收納非常實用。產品左右可打開和摺合，攜帶方便，收納慳位。使用PP不易碎物料，方便清洗。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$299 / 預購價：$359
唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊式膠籃
膠籃可以輕鬆摺合，攜帶方便。可負重約30公斤，非常耐用。使用PP不易碎物料，可清洗保持衛生。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$39 / 預購價：$89
唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼圓形野餐墊
可摺疊圓形餐墊重1kg，方便攜帶收納，打卡拍照一流。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$139 / 預購價：$199
唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼速開帳篷
速開帳篷輕鬆摺合，可阻擋95%紫外線，背部設透氣網可保持空氣流通。同時配備6根營釘，可加強鞏固帳幕，防潑水物料，清洗方便。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$239 / 預購價：$299
唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔摺合式小枱
適合家居作為茶几或小朋友作飯枱使用，枱腳可以收合減少存放空間。摺合式設計可於戶外便用，附送配件可自由組合改變枱面高度方便不同場合便用。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$159 / 預購價：$249
唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔圍裙隔熱墊套裝
一套有齊圍裙、隔熱墊、隔熱手套，配色豐富，造型可愛！
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$189 / 預購價：$279
唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔二合一抱枕連坐墊
首次推出及獨家設計的唐老鴨、 三眼仔同史迪仔二合一抱枕坐墊，除了可以整個放於辦公室式家居椅子上，亦可放於車內使用。拆開上半部可當抱枕，下半可作一張柔軟舒適的地墊或椅墊。
yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$229 / 預購價：$299
絲般綿1,000針床品套裝
單人：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$269 / 預購價：$359
雙人加大：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$349 )/ 預購價：$429
加大：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$379 / 預購價：$459