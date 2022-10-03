7-Eleven再度聯乘迪士尼推可愛實用精品 唐老鴨/三眼仔/小熊維尼購物車＋野餐墊＋儲物箱

7-Eleven的7仔預購站再度聯乘迪士尼，推出多達39款可愛實用精品，當中以唐老鴨、三眼仔、小熊維尼、史迪尼和愛麗絲夢遊仙境做主題，為大家帶來秋天必備速開帳篷和野餐墊、以及實用家品，如購物車、摺合式小枱和儲物箱等等，各位粉絲萬勿錯過。今次yuu會員可由10月5日早上7時起至10月11日訂購，一般預購日期則由10月12日早上7時起至10月18日。（查詢：https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order）。

唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊式購物車

蓋頂及前方都印上可愛的角色，擁有55升大容量，可負重約40公斤，使用4輪萬向孖轆，輕易行過斜路或石屎地。車身利用PP不易碎物料，鋁合金不易生鏽拉桿，堅固耐用，方便清洗，更提供三年保修服務。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$399 / 預購價：$479

摺合：40x8x45cm(含輪子)

展開：40x36x45cm(含輪子)

淨重：3.3公斤

唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊儲物箱 (可側開)

能負重約40公斤，用作家居收納非常實用。產品左右可打開和摺合，攜帶方便，收納慳位。使用PP不易碎物料，方便清洗。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$299 / 預購價：$359

(打開)尺寸：53cm x 36.5cm x 34cm

(摺疊)尺寸：53cm x 36.5cm x 10cm

淨重：3公斤

唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼摺疊式膠籃

膠籃可以輕鬆摺合，攜帶方便。可負重約30公斤，非常耐用。使用PP不易碎物料，可清洗保持衛生。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$39 / 預購價：$89

打開尺寸：38.5 x 25 x20 cm

摺疊尺寸：38.5 x 25 x 5 cm

唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼圓形野餐墊

可摺疊圓形餐墊重1kg，方便攜帶收納，打卡拍照一流。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$139 / 預購價：$199

尺寸：直徑140 cm (打開)

尺寸： 30X10X20 cm (摺疊)

唐老鴨/ 三眼仔/ 小熊維尼速開帳篷

速開帳篷輕鬆摺合，可阻擋95%紫外線，背部設透氣網可保持空氣流通。同時配備6根營釘，可加強鞏固帳幕，防潑水物料，清洗方便。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$239 / 預購價：$299

打開尺寸：長度165cm x 闊度145cm x 高度120cm

摺疊尺寸：直徑47cm





唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔摺合式小枱

適合家居作為茶几或小朋友作飯枱使用，枱腳可以收合減少存放空間。摺合式設計可於戶外便用，附送配件可自由組合改變枱面高度方便不同場合便用。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$159 / 預購價：$249

可調高度分別為25.6cm，33.4cm

尺寸：600(L) x 600(W) x 275(H)mm

唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔圍裙隔熱墊套裝

一套有齊圍裙、隔熱墊、隔熱手套，配色豐富，造型可愛！

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$189 / 預購價：$279

圍裙：70w x 80h cm

隔熱墊：23w 16h cm

隔熱手套：20w x 27h cm

唐老鴨/ 三眼仔/ 史迪仔二合一抱枕連坐墊

首次推出及獨家設計的唐老鴨、 三眼仔同史迪仔二合一抱枕坐墊，除了可以整個放於辦公室式家居椅子上，亦可放於車內使用。拆開上半部可當抱枕，下半可作一張柔軟舒適的地墊或椅墊。

yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$229 / 預購價：$299

唐老鴨：45w x41+39h x 9d cm(包括帽,腳)

三眼仔：45w x 40+39h x 9d cm(包括耳及角)

絲般綿1,000針床品套裝

單人：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$269 / 預購價：$359

雙人加大：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$349 )/ 預購價：$429

加大：yuu會員預購價 ：8,800 yuu積分＋$379 / 預購價：$459