長沙灣美食｜玩味餐廳進駐D2 Place 必試彩虹窩夫、秋名山車神奶昔

位於長沙灣 D2 Place 二期的室內遊樂中心 PowerPlay Arena 去年才開幕，佔地逾 5,000 呎，除了設有刺激賽車場，最近又有全新玩味餐廳 JOYSTICK 進駐，店內設計加入俄羅斯方塊、食鬼和霓虹燈元素，周圍都是影相位。食物同樣 IGable，像彩虹色的 Rainbow Waffle 賣相繽紛，入口外脆內軟，搭配香甜幼滑的忌廉，超滋味。主食也有慢煮特色牛肉配英式燒汁和油封雞脾配油醋汁，前者先把牛肉慢煮、再高溫快煎，迫出濃香牛肉味，牛魔王必試；後者則是慢煮雞脾，肉質鮮嫩細滑，加試各式生酮配料，生酮人士都食得。

全新玩味餐廳 JOYSTICK 進駐 D2 Place 二期的室內遊樂中心 PowerPlay Arena。

Waffle Pop $22 油封雞脾配油醋汁（生酮）$78 墨魚汁魷魚圈 $38

由 PowerPlay Arena x JOYSTICK 聯乘推出的賽車主題奶昔則有 6 款口味，分別是黃金戰衣（菠蘿奶昔）、賽車女郎（士多啤梨奶昔）、森林賽道（奇異果奶昔）、惡魔之 Z（朱古力奶昔）、二段升壓渦（藍莓和士多啤梨奶昔）及最為人熟悉的秋名山車神（豆腐奶昔）。

惡魔之 Z（朱古力奶

昔） 賽車女郎（士多啤梨奶昔）

JOYSTICK

地址：荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期 2 樓 PowerPlay Arena 內

營業時間：星期日至四及公眾假期 11:30AM – 8:30PM；星期五六及公眾假期前夕 11:30AM –9:00PM?

網址：https://bit.ly/3SyZdoI