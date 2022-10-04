羅家英 大爆阿姐缺點  唔鍾意同曾志偉打交道   驚老公學「禮貌性打招呼」？

無綫總經理曾志偉早前向馬來西亞米八女模黎峇菈(Lebara)送上生日之吻，引起全城熱話，事後曾志偉強調不認識女方，只是朋友帶過來：「咁唱完生日歌，錫個面珠登都係禮貌嚟㗎嘛。」而女主角黎峇菈就在社交網發文話：「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨…煩惱。」抽水王林作就回應黎峇菈：「哪裡小？！你改變了整個香港以後祝福生日及一般表達禮儀的方式。我代表全港男性感謝你！」又上載和蝦頭(楊詩敏)、連詩雅合照留言：「今天見了兩位美女，打算按照曾志偉大哥的做法 #禮貌性打招呼，兩位都不願意，難道是馬拉習俗嗎？」

無綫總經理曾志偉早前向馬來西亞女模黎峇菈送上生日之吻，引起全城熱話，事後曾志偉強調：「咁唱完生日歌，錫個面珠登都係禮貌嚟㗎嘛。」

黎峇菈就在社交網發文話：「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨…煩惱。」

抽水王林作上載和蝦頭、連詩雅合照留言：「今天見了兩位美女，打算按照曾志偉大哥的做法禮貌性打招呼，兩位都不願意，難道是馬拉習俗嗎？」

最近無綫在fb上載一條2008年羅家英上《鐵甲無敵獎門人》的片段，家英哥在玩鐵甲無敵爆波波時，曾志偉要他爆汪老婆汪明荃10個缺點， 家英哥愈講愈驚，包括「太兇」、「太執著」、「太喜歡罵我」、「太認真」、「做八和主席要我幫手」、「太講理由」、「吝嗇」、「不喜歡大方」、「不愛付小費」、「不喜歡我去按摩」、「唔參加《獎門人》」，當中最爆是「害怕曾志偉」和「不喜歡自己同曾志偉打交道」，到底阿姐怕曾志偉甚麼呢？何解不喜歡老公和曾志偉打交道呢？難道驚老公會學志偉的「禮貌性打招呼」？

最近無綫在fb上載一條2008年羅家英上《鐵甲無敵獎門人》的片段，家英哥在玩鐵甲無敵爆波波時，曾志偉要他爆汪老婆汪明荃10個缺點。

當中最爆是阿姐「害怕曾志偉」。

家英哥指阿姐「不喜歡自己同曾志偉打交道」。

阿姐不喜歡家著哥去按摩。

不愛付小費。

吝嗇。

太講理由。

做八和主席要我幫手。

太喜歡罵家英哥。