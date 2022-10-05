銅鑼灣｜日牌SOU SOU再開時代廣場 pop up 店！逾300款限量精品＋聯乘6大本地品牌

人氣日牌 SOU・SOU 快閃店再度回歸！繼去年開設首間香港官方快閃店，日本京都設計品牌 SOU・SOU 由即日起至10月30日，再於銅鑼灣時代廣場舉行「秋の風物詩」期間限定店，一口氣推出超過 300 款限量商品。除了多款 SOU・SOU 日本原創直送產品，今次的「秋の風物詩」期間限定店還與 6 個本地品牌合作推出期間限定聯乘產品，像香港手工皮具品牌 BEIS 用不同 SOU・SOU 布料製作的醫生袋、背囊、散字包，香港家庭用品品牌紅 A 的長方矮櫈和漏斗櫈又印上「SOU・SOU」經典十數和其變奏款式「十數昆」圖案，紙藝設計品牌 FingerART 和 PAPERY 更分別推出 Floating Clock、木紋珠寶盒，以及銀離子抗菌錢包、抗菌收納夾等，單是本地品牌聯乘產品已經有近 90 款，全部以期間限定優惠價發售。

值得一提，SOU・SOU 期間限定店更會首次推出十數及北之國 pattern 的香港別注版商品，當中的「十數」圖案特別用上「香港名物」紅白藍膠袋的配色，加上「點線」的手繪點與線，看起來帶和風之餘也不失紅白藍袋的質感。香港限定別注「十數」系列由口金包、御朱印帳袋、四角衣、圍巾至一切袋都有，價錢由 $120 至 $380 不等。

SOU · SOU 「秋の風物詩」@ Hong Kong Times Square

日期：即日起至 10 月 30 日

時間：早上 10 時 － 晚上 10 時

地點：銅鑼灣時代廣場 2 樓中庭

電話：2118 8900

網址：www.facebook.com/HKTimesSquare/

SOU · SOU X FingerART Floating Clock $560

（十數、十數彩色 限量 70 個；大暑、珊瑚礁 限量 30 個）

SOU · SOU X FingerART首飾盒 – 松之態 $220

（松之態、全菊 限量30個；圓與小菊、南天竹 限量15個；花唐草 限量10個）

SOU．SOU X PAPERY Ion Wallet $198

（十數彩色、十數黑色 各限量50個）



Maskfolio S $78

（別注北之國、十數黑×白、別注十數、樹之果實、象、十數彩色、綻放 各限量300個）



SOU．SOU X紅A漏斗櫈 $498

（十數藍色、十數彩色 各限量200個）



SOU · SOU 設計沈清謙 Him 與沈清可 Her 酒標及 SOU · SOU X「香港酒造」清酒袋 $380

各限量200枝

SOU · SOU X Leather系列

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香港限定別注「十數」系列 一切袋 穩HK$330