煮到埋嚟｜零失手芝士脆皮飯糰！做法超簡單剩飯食譜

吃不完的飯，我們通常隔一、兩日加點配料再用來炒飯。但 剩飯 又豈止一個食法，今集《煮到埋嚟》教大家製作芝士脆皮飯糰，做法超簡單，可以加入不同餡料如蟹柳、脆皮腸、肉鬆等，然後包裹在混入紫菜碎的白飯當中，最後連同熱溶的水牛芝士脆皮一起捲起來便大功告成。溫馨提示，水牛芝士碎（shredded mozzarella）只要在平底鍋上灑上薄薄一層就好，加太多不單止要等它慢慢融化，芝士脆皮外層也容易變焦，而且有機會難以把飯糰捲起。

材料：

白飯 600g

拌飯紫菜碎 50g

蟹柳 4條

脆皮腸 4條

鹽 適量

碎水牛芝士 適量

做法：

1｜把拌飯紫菜碎加入白飯，下鹽調味，均勻備用

2｜取出混好的紫菜飯放在手心，並壓成長方形

3｜包入蟹柳或脆皮腸

4｜於平底鍋上灑上薄薄一層碎水牛芝士

5｜芝士邊緣開始變成金黃時，放入捏好的飯糰，最後與芝士脆皮一起捲起

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