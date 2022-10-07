煮到埋嚟｜零失手芝士脆皮飯糰！做法超簡單剩飯食譜
吃不完的飯，我們通常隔一、兩日加點配料再用來炒飯。但 剩飯 又豈止一個食法，今集《煮到埋嚟》教大家製作芝士脆皮飯糰，做法超簡單，可以加入不同餡料如蟹柳、脆皮腸、肉鬆等，然後包裹在混入紫菜碎的白飯當中，最後連同熱溶的水牛芝士脆皮一起捲起來便大功告成。溫馨提示，水牛芝士碎（shredded mozzarella）只要在平底鍋上灑上薄薄一層就好，加太多不單止要等它慢慢融化，芝士脆皮外層也容易變焦，而且有機會難以把飯糰捲起。
材料：
白飯 600g
拌飯紫菜碎 50g
蟹柳 4條
脆皮腸 4條
鹽 適量
碎水牛芝士 適量
做法：
1｜把拌飯紫菜碎加入白飯，下鹽調味，均勻備用
2｜取出混好的紫菜飯放在手心，並壓成長方形
3｜包入蟹柳或脆皮腸
4｜於平底鍋上灑上薄薄一層碎水牛芝士
5｜芝士邊緣開始變成金黃時，放入捏好的飯糰，最後與芝士脆皮一起捲起
相關文章：
煮到埋嚟｜ 南瓜蛋撻仔 食譜 自家製健康小食＋5種材料就搞掂
煮到埋嚟｜超鮮甜海鮮 勝瓜湯 零失敗簡易食譜
煮到埋嚟｜升級版金黃蛋三文治 5分鐘整好超簡易食譜
煮到埋嚟｜新手必學惹味 雞肉串燒 食譜！簡單5個步驟＋氣炸鍋就整到
煮到埋嚟｜ 超簡單雞胸烤時蔬氣炸鍋食譜 減肥都可以食餐好