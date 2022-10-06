最近陸續有不少身邊的同事請假，為了甚麼？守了3年，終於開關，行動最實際。有航空公司網站更被「谷爆」……一時間，衝出香港變成全城心之所向，不論何崗位何來歷，內心都備受撩動。好吧……既然真的要出發，就做好準備吧！

出門旅行數天，經常要化一個靚妝配一套靚衫，影相打卡。返回酒店就要落妝清潔好皮膚，讓每寸肌膚都可以保持一個完美狀態。如果有一些輕鬆的方法，就會令旅程更寫意。

洗面機有助深層清潔，帶出皮膚油脂，清除角質及毛孔污垢，是不能缺少的保養產品；FOREO操作簡易，加上採用矽膠材質、100%防水，用後只需以清水沖洗即可。我會留意刷毛柔軟度，因為我本身皮膚比較薄，面頰亦都會有微絲血管。如果太敏感刷動，會令我皮膚帶來不適。

大家在選擇的時候留意不同的刷毛形態可針對中性、混合性及敏感性皮膚，溫和地去除毛孔深處雜質。

FOREO 輕便小巧，方便收納於手袋帶去Staycation或旅行，隨時隨地清潔皮膚，去除多餘角質及殘留彩妝之餘，還有不同顏色，令旅程帶來更多色彩。

圖片來源：Foreo

另一款marier 「金之美顏機」，是我經常會帶去旅行或公幹時使用的儀器，它有深層清潔及導入集於一身功能的儀器。

「金之美顏機」是利用微電流技術，潔面時透過震動打開肌膚毛孔，可以配合潔面產品，一邊利用24K金屬棒，打圈由內到外，深度去除皮膚多餘角質與死皮。這一支棒棒最深得我心的地方，就是它的圓頭設計，就算眼角及鼻翼位置亦都可以照顧得到。坊間很少有儀器可以照顧到這個細小位置。

完成清潔後，亦可以配合功能性產品，例如美白保濕或者緊緻精華素，把精華導入皮膚底層。透過其微電流帶到皮膚，按摩肌膚，促進血液循環，間接去水腫，亦可以做到緊緻提拉，變相旅行期間也能做到美容院療程效果，輕鬆打造V面。只需短短幾分鐘，就可以做到清潔及透亮肌膚，令皮膚回復亮澤。

如此照顧皮膚所需，當然每日都可以以最佳狀態出外影相，拍下美好愉快回憶。