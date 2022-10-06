Frankie 被羅允芝奪螢幕初吻   粉絲尖叫：放開個男仔  皮皮：Fans明白事理  

由鄭丹瑞、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、談善言、沈殷怡主演的ViuTV原創劇《野人老師》，昨晚播出第3集，MIRROR顏值擔當Frankie上演英雄救美後，獲《最後一屆口罩小姐選舉》三小辣羅允芝（Giann）主動咀嘴，看得觀眾熱血沸騰！

《野人老師》昨晚播出第3集，MIRROR顏值擔當Frankie上演英雄救美場口，女方是《最後一屆口罩小姐選舉》三小辣羅允芝。

Frankie和Giann這場咀戲同樣獻出螢幕初吻，劇集播出後，一眾皮寶寶（Frankie粉絲名稱）紛紛到ViuTV fb留言：「尖叫咗：皮皮螢幕初吻呀！」、「話說。我尖叫。而我個仔就話『冇喇冇喇』！」、「放開個男仔呀！」相當搞笑！皮寶寶亦大讚Frankie型仔：「皮皮英雄救美打嗰下真係好型！」、「Frankie會唔會太靚仔！」、「皮皮撻人兇人好man，但man完又好溫柔～玩晒！」

之後Giann主動咀Frankie，看得觀眾熱血沸騰！

當中亦有網民讚Giann：「睇睇吓咁似李佳芯！」、「羅允芝真係正到爆，ViuTV真係要開多幾套劇俾佢發揮！」Giann表示首次拍劇就有正式感情戲份很緊張，擔心和Frankie的感情線會令皮寶寶呷醋。Frankie則向Giann大派定心丸，指皮寶寶很大愛，相信定必會支持對方：「我相信如果同我係螢幕上面襯嘅話，佢地都好會好開心嘅。」

Frankie和Giann這場咀戲同樣獻出螢幕初吻。

Frankie除了螢幕初吻外，亦首次挑戰打鬥場面，他直言好好玩，又指多年的跳舞底子有助拍攝時保護自己。Giann大讚Frankie動作戲好有型，笑指拍攝時現場不少人被Frankie迷倒！

皮寶寶到ViuTV fb留言：「放開個男仔呀！」

Giann擔心和Frankie的感情線會令皮寶寶呷醋。Frankie則向Giann大派定心丸，指皮寶寶很大愛。

爆6至10集劇情

第6集（10月10日星期一）

李白（Stanley@MIRROR 飾）帶著聰聰回到大地小學，向眾人道歉。李白明白了教育的意義，決心留在大地小學成為一個另一個「野人老師」。另一邊，滿兒（沈殷怡 飾）與家棟（Frankie飾）雄心壯志，決定合作開辦共享補習社幫助基層學生。但家棟與父親的關系卻愈見惡劣，父子大吵一場。家棟多年來偷偷學習柔道，在柔道場上才能真正做回自己。Yvonne（羅允芝 飾）加入柔道練習，在家棟教授柔道的過程中，二人擦出愛火。大地小學的女生男男初次月經，晨光（談善言 飾）按學校傳統為她舉辦一場成人禮慶祝，象徵學生的成長。家棟已有了退出五星補習社之打算，卻突然收到父親兆康（黃錦燊 飾）中風入院的消息。同時，大地小學亦收到警方的來電，原來男男偷偷到市區跟網友見面，最後竟被帶到警署！

第7集（10月11日星期二）

男男機警避過男網友的非禮，但少女心靈大受打擊。李白提議上一課愛的教育，透過擁抱，教導學生學習真正的愛。而為了懲治色狼，李白更想出鬼主意，狠狠給對方一場教訓。家棟為照顧中風的兆康，父子二人終有機會好好獨處，關係因而有所緩和。

李白得知原來世豪（鄭丹瑞 飾）不過聖誕節的原因是父親從沒走出母親去世的陰影，所以決心為父親以及大地小學舉行一場溫馨的聖誕派對。各人都有了新的方向：家棟與父親和解，更與Yvonne的關係更進一步；滿兒的基層補習社也迎來了新學生小龍。各人渡過了一個溫馨的聖誕節。

第8集（10月12日星期三）

家棟因父親中風入院之事重回五星補習社，更接手開辦一個由成功學導師Billy帶領的試前訓練營。家棟帶著一群學生與Billy來到了大地小學，李白與家棟的兄弟關係重修舊好，也見識了大地小學讓學生實行自主教育的好處。Yvonne再次旅行回來，與家棟在大地小學見面，二人關係甜蜜又微妙。當天晚上，一位女學生卻受不住Billy的高壓教育方式而情緒崩潰，決定要暪著眾人了結生命。

第9集（10月13日星期四）

家棟在危急之下找回意圖輕生的女同學，決定終止成功學訓練營，並與Billy發生衝突。最終Billy的吵鬧被李白一拳了結，但李白也因此再鬧出動手打人的醜聞。李白到五星補習社向Billy道歉，Billy竟以直播方式侮辱李白；家棟終於拋開一切，向他揮出代表自己的一拳！Billy事件意外地讓李白與滿兒的關係得以緩和，李白回到市區的家中探望兒子軒軒，卻發現他變得越來越像以前的自己。李白希望趁著長假期將軒軒帶到大地小學小住。

第10集（10月14日星期五）

軒軒來大地小學，在李白的引導之下漸漸放下了手機，回歸自然生活當中。軒軒跟大地小學的幾個學生來到一個名為秘密基地的無人小島玩耍，卻意外被困島中。滿兒來到坪澳灣幫忙尋找軒軒，見軒軒面對自己過失的成熟表現感到放心，最終同意讓他留在大地小學，跟著李白學習。家棟決定放棄五星補習社，為自己參加一場沒有勝算的柔道比賽。