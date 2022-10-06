甄珍劉子千母子驚傳北京失蹤個半月　香港秘書：私人事情不好多講

曾紅遍亞洲的甄珍和囝囝章立衡（原名劉子千），早前由香港飛到北京處理私人事務，但自8月21日後失聯！甄珍友人9月中在FB留言指：「甄珍和章立衡自從8月21日起便與親人朋友失去聯繫，最後出現地點為北京金茂威斯汀酒店，希望外界給予通報。」甄珍的朋友指她9月初突然用簡體字在朋友圈報平安：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝！」但跟平日用繁體字和用語不同，好友嘗試用各種方法聯絡兩人，但都失敗。

甄珍和囝囝章立衡（原名劉子千），早前由香港飛到北京處理私人事務，但自8月21日後失聯！

甄珍友人9月中在FB留言指：「甄珍和章立衡自從8月21日起便與親人朋友失去聯繫，最後出現地點為北京金茂威斯汀酒店，希望外界給予通報。」

有傳媒聯絡甄珍好友馬海倫，她說自己最近忙拍劇沒有聯絡，指甄珍去了北京，囝囝在上海，又指兩母子應該不會失蹤。甄珍的香港秘書指「人冇事」，但承認沒有和甄珍直接通過電話，又說：「私人事情不好多講！」而甄珍前助手回覆傳媒時說，兩人平安無事，可能事忙：「請給他們一點時間。謝謝您們關心。」而章立衡的經紀人回覆台媒指，兩母子確實在北京一段時間，不過詳細行程和目的不想向外交代，又指不清楚兩母子甚麼時候返台灣，之後就以工作忙碌為由，匆忙掛線，耐人尋味！

有傳媒聯絡甄珍好友馬海倫，她說自己最近忙拍劇沒有聯絡。

甄珍的香港秘書指「人冇事」，但承認沒有和甄珍直接通過電話。

74歲的甄珍1977年和謝賢離婚，之後嫁給台灣作曲家劉家昌，並育有囝囝劉子千，兩人在1987年離婚，但一直隱瞞劉子千，直至2015年先公開離婚關係，甄珍話：「演了30多年夫妻，演到自己都忘了，我第一次結婚又離婚鬧得那麼大，不想再鬧大，面子問題吧！」近年甄珍和劉家昌因離婚、爭產等問題對簿公堂，在美國、中國有多宗官司。

甄珍和劉家昌育有囝囝劉子千，兩人在1987年離婚，但一直隱瞞劉子千，直至2015年才公開離婚關係。