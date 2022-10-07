互動型音響玩具tonies®　從玩樂中提升孩子創造與想像力

專家常說要從小訓練兒童的多元發展，好像語言能力和創造力等，最好能在遊戲中學習，讓小朋友快樂成長。

在歐美極具人氣的「互動型音響玩具——tonies®」終於來到香港，其設計參照了德國的「聲音遊戲」，當小朋友將喜愛的Tonies卡通人物放在Toniebox互動型音響玩具上，盒子便自動播放該卡通人物所屬的故事、音樂或歌曲，讓小朋友透過聆聽進入奇幻世界，正好能提升小朋友的想像力與創造力，更是最佳的語言訓練活動，幫助他們學習不同的知識和詞彙，寓學習於玩樂。

經典卡通人物說故事 提高英語聆聽能力

Toniebox故事音樂盒精緻小巧，適合3歲或以上小朋友。只需透過一次性的Wifi設定，Toniebox便能感應放在其上的磁力Tonies小伙伴，即時播放精彩故事及悅耳音樂。Tonies提供大量故事內容，當中包括迪士尼《魔雪奇緣》、《獅子王》、《米奇》、《反斗奇兵》等經典人物的故事與歌曲，還有同樣深受小朋友歡迎的Peppa Pig及Minions等。這一系列有趣而又多元化的內容以英文為主，小朋友在聆聽故事或歌曲時，可從中可訓練語言能力，提高英語聆聽能力及說話技巧。

學習正確發音及不同詞彙

曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問言語治療師秦蓁博士指出：「小朋友透過聽故事，亦可從中學習講故事。在聽故事時，小朋友雖然未必親身接觸或見過有不同的人物、角色、環境及場景設定，但他們可以想像故事中不同的畫面，豐富他們的創造力和想像力。而多聽故事，亦有助他們學習正確發音及學習不同詞彙，過程中，小朋友亦可學會如何組織詞彙或串連成句子，有助提升他們的語言表達能力。」

率先試玩Toniebox

在尖沙咀海運大廈現正舉行「tonies®小盒子探索之旅」，展出巨型立體Tonies，還有多款Tonies與迪士尼角色人物產品及各種有趣擺設，家長和小朋友更可一同與Tonies小伙伴合照、參加特設工作坊、換領豐富貼紙小禮物等，現場更可率先試玩Toniebox，感受無限樂趣！

tonies®小盒子探索之旅：

日期：10月6至16日

時間：11:30至20:00

地點：海港城海運大廈地下中庭