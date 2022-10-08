Mo 爸媽賀兒子下周三28歲生日  應援燈箱前拍片鼓勵   阿Mo觸動：爸媽，愛您們

MIRROR紅館演唱會事故至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫，現時在神經外科病房接受治療，情況穩定。阿Mo雖然可以自主呼吸，但仍未能自主咳嗽。阿Mo爸爸李盛林牧師今晚向教友發出第11封代禱信，信中指阿Mo比原定早兩星期脫離頸箍：「對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。」

阿Mo爸爸李盛林牧師今晚向教友發出第11封代禱信，信中指阿Mo比原定早兩星期脫離頸箍。

信中又指阿Mo大致掌握飲食而很少落錯格，但仍未能進食固體食物，只能進食打碎嘅菜同粥類。而阿Mo下一步的治療焦點，就是移除氣喉造口：「若呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，接受更強化的治療，進入復康另一階段。現間中也出現微燒會影響造口的移除。」

信中又指阿Mo大致掌握飲食而很少落錯格，但仍未能進食固體食物，只能進食打碎嘅菜同粥類。

阿Mo將於下周三（12日）28歲生日，李父多謝一班舞者同事、粉絲，為阿Mo安排巴士站燈箱生日應援：「下週正是啟言的生日，也只能在病床上與家人渡過。感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。」

阿Mo將於下周三（12日）28歲生日，李父多謝一班舞者同事、粉絲，為阿Mo安排巴士站燈箱生日應援。

李牧師夫婦還親身到阿Mo生日燈箱前拍片鼓勵兒子：「我和太太跑到祝賀啟言生日的燈箱旁，雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。他看後也很觸動地回應：『爸媽，愛您們！』啟言，盼你能勇敢的靠主耶穌走下去。」令人動容！

李牧師夫婦還親身到阿Mo生日燈箱前拍片鼓勵兒子，阿Mo看後也很觸動地回應：「爸媽，愛您們！」

李父第11封代禱信全文：

感恩：

1. 細閱回應，同聲阿們

感謝無論甚麼信仰的朋友親人對我們的關愛，有不下上萬的朋友點看我們的代禱信（或是轉載的）更有上千的回應，我都一一細閱和隨著你們的心意和禱告同聲阿們。英文版的代禱信也會在每週三上載臉書，讓非華語的朋友了解，知道他們也有將代禱信帶回家中，全家為啟言禱告。

2. 落地信仰的經歷

是次啟言的受創，給我作為牧師並家人更體會，信仰不是在頭腦和精神上的認知，信靠主耶穌是貼地的經歷。在人生老病死的過程中，經歷這位創造主和救贖主的同行，有聖經啟示話語上的應許和安慰而感恩，同時也見證神在啟言身上奇妙的工作。

3. 摘除頸箍後感受

比原定早了兩星期，脫離已戴上10星期的頸箍，對啟言來說是一個釋放和感恩，也同時開濶了他的視野。第一次可以自主地將視線從病房的天花板轉移到遠望窗外的景色。

4. 同事和粉絲的心意

下週正是啟言的生日，也只能在病床上與家人渡過。感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。

代禱：

1. 啟言最新狀況

a) 頸脊椎神經：

頸脊椎神經的水腫能盡快消退，以致神經訊號的傳遞不受影響，有助治療的進度。

b) 摘除頸箍後：

頸部及肩膊的肌肉能在治療中強化，承托頭部及頸椎的重量。

c) 進食

大致上已掌握飲食而很少落錯格了，仍不能進食固體食物，只能進食打碎的菜和粥類。祈求他的腸胃能有良好的消化力。

d) 下步治療焦點 – 移除氣喉造口

若呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，接受更強化的治療，進入復康另一階段。現間中也出現微燒會影響造口的移除。

2. MO 爸媽

a) 回港後適應

在這兩個多月可能因各方面的適應，爸媽的身心靈都是連繫於啟言的進展而起伏。除了要投入生活，每星期亦數次剁碎肉、餚粥底送給啟言及蘇晴。Mo爸消瘦了不少，請記念MO爸媽身心靈的安康。

b) 用盡心思，同行鼓勵

下週正是啟言28歲生日，我和太太跑到祝賀啟言生日的燈箱旁，雖人來人往，但仍盼用這背景，在這特別的日子為啟言拍攝短片，祝福鼓勵他。他看後也很觸動地回應：「爸媽，愛您們」。啟言，盼你能勇敢的靠主耶穌走下去。