膠戰SSP〡膠粉讚好笑到癲  6膠浴衣合照登陸尖沙嘴  Edan貼一家人心心emoji引過千留言

MIRROR演唱會事故後，12子即時停工兩個月，踏入10月，鏡仔拍攝嘅劇集和節目都陸續解禁。昨晚ViuTV就播出由MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和魏浚笙（Jeffrey）6位膠人主持的《膠戰SSP》──《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》，膠人大玩夏日遊戲，勝出者可以著高級浴衣、企C位影相，其他失敗者就要畫醜妝影大合照，結果最後由珈其勝出，大合照今日已經登陸尖沙咀九龍公園巴士站燈箱，直至下周四（13日），膠粉記得去打卡！

昨晚ViuTV播出6膠主持的《膠戰SSP》──《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》。

膠人大玩夏日遊戲，勝出者可以著高級浴衣、企C位影相，其他失敗者就要畫醜妝影大合照。

最後由珈其勝出，大合照今日已經登陸尖沙咀九龍公園巴士站燈箱，直至下周四（13日）！

膠粉記得去打卡！

阿正昨晚在IG出PO多謝膠戰團隊：「好記得拍膠戰SSP前一晚，大家平均只係瞓咗一至兩個鐘，由凌晨3點半一直踩到深夜12點，呢種瞓身呢種熱血，對膠戰少啲愛都做唔到🔥！我哋瞓得少 更何況幕後團隊，特別多謝最強嘅膠戰團隊（要俾最熱烈嘅掌聲😭🙏），冇佢哋唔會造就到我哋，今集SSP好好玩🔥，我自己睇返都笑到傻咗🤣，希望你哋都睇得開心！」又感性寫道：「每次拍膠戰都抱住『唔知係咪最後一次』嘅心去盡情喪玩、好珍惜每一次咁開心嘅回憶，希望！希望我哋可以S3再見啦❤️，I love 6膠， I love 膠戰團隊， I love 膠粉！」

阿正昨晚在IG貼相多謝膠戰團隊。

阿正感性寫道：「每次拍膠戰都抱住『唔知係咪最後一次』嘅心去盡情喪玩、好珍惜每一次咁開心嘅回憶，希望！希望我哋可以S3再見啦！」

Edan亦在IG貼浴衣大合照，又用一家人和心心emoji，表達很愛6膠之情，引來超多爵屎和膠粉留言：「今晚真係笑到癲咗🤣🤣🤣6膠真係好正🥹❤️ 期待膠戰S3 😍我知道一定會等到的🥰！」、 「我愛膠戰 #一千季後都要推 #一千季後都要追！」、「今晚好好睇呀💖掛住你～」、「笑足全程😂期待膠戰s3 ❤️聽日衝去打卡！」、「好掛住你，ssp好好睇啊😍😍😍😍#爵安好好好好好靚仔！」

Edan亦在IG貼浴衣大合照。