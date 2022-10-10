MIRROR正式復工   今日出新歌《WE ALL ARE》 鏡粉：睇完MV感動到喊

MIRROR 紅館演唱會事故至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院神經外科病房接受治療，情況穩定。意外後，MIRROR暫停工作2個月，調整身心和疏理情緒。踏入10月，MIRROR正式復工，第一步推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。

姜濤

MIRROR 12子用了3日時間拍攝MV，當中各人拍下他們的生活日常，姜濤在MV中打籃球。

Anson Lo

Anson Lo和大笨狗玩樂。

Edan

Edan彈琴。

Ian

Ian彈結他。

新歌是一首節奏抒情又溫暖的作品，由徐浩作曲和監製，隊長Lokman特別為新歌下註解：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」昨晚MIRROR在IG上載單曲封面即成熱話，有醒目網友發現MIRROR的Logo第一個R調轉方向，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」

Jer

Jer聽歌。

AK

AK製作甜品。

Stanley

Stanley洗面。

Frankie

Frankie看書。

MIRROR 12子用了3日時間拍攝MV，當中各人拍低他們的生活日常：Lokman練舞、AK製作甜品、姜濤打籃球、AnsonLo和大笨狗玩樂、Edan彈琴、Ian彈結他、Jer聽歌、Jeremy種植植物、Stanley洗面、Alton砌模型、Tiger彈結他、Frankie看書，鏡仔罕有將台下最真我的一面呈現鏡頭前。之後12子站在陽光照耀的空間合唱，而鏡頭以外，12子同樣精神抖擻、細心聆聽導演和工作人員指導，以最佳姿態演出每個畫面，好多場口都能夠在2 Take內完成，非常專業，可見12子準備就緒，再為事業奮進打拼。

Lokman

Lokman練舞。

Jeremy

Jeremy種植植物。

Alton

Alton砌模型。

Tiger

Tiger彈結他。

鏡粉看完MV紛紛高呼感動：「睇完MV歌詞好感動，#眼淚已經停唔到！」、「睇到歌詞同聽完首播，我眼淚已經停唔到，一直陪伴你們，我們一起走下去！」、「睇歌詞已經喊緊，見到Team MIRROR作詞真係好感動，大家一齊加油，永遠支持你哋！」、「Team Mirror，We all are，世事無常，但當中有你就夠，請繼續用你哋嘅音樂作品治愈大家！」、「前方崎嶇，勇敢衝破，人生唏噓，你都跟我渡過，#MIRROR12子加油！」、「MIRROR+MIRO+Dancers=大家加油！愛你們！」

姜濤

Anson Lo

Edan

Ian

AK

Jer

Stanley

Frankie

Alton

Jeremy