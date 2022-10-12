大閘蟹2022 ｜10間大閘蟹放題/套餐/自助餐推介 最平＄42埋單＋120分鐘無上限任食

大閘蟹2022 ｜秋風起，除了是食臘味的時分，也是品嚐大閘蟹的季節。正所謂「九月圓臍十月尖」，想起爆膏肥美的大閘蟹就令人垂涎欲滴。最近多間食肆都推出大閘蟹主題蟹宴及大閘蟹放題，讓大家可以於限時內任食大閘蟹或者以蟹肉入饌的菜餚，各位蟹迷絕不能錯過！

大閘蟹2022 推介

大閘蟹套餐

1｜香港美利酒店 8道菜上海大閘蟹宴

今年香港美利酒店推出「上海大閘蟹宴」，由酒店新上任的中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋師傅匠心炮製8道江蘇大閘蟹時令菜式，當中包括主打招牌菜清蒸原隻江蘇大閘蟹（每位2隻），讓客人可以原汁原味品嚐鮮甜蟹肉及蟹膏。另外有酥炸蟹粉釀蟹蓋，師傅將鮮拆蟹粉及蟹肉釀回蟹蓋中，再沾漿封好炸至酥脆。餐牌亦包括其他上海美食，如西施海皇燴燕窩、花雕醉乳鴿、飄香荷葉飯及桂花薑茶湯圓等 。同時提供加配美酒選項，有4款陳年10至20年的女兒紅及花雕酒陳釀。

清蒸原隻江蘇大閘蟹

鮮蟹粉竹笙扒菜苗

酥炸蟹粉釀蟹蓋

西施海皇燴燕窩

桂花薑茶湯圓

香港美利酒店上海大閘蟹宴

日期：10月14、16、21及30 日

時間：1900-2200

價錢：每位港幣$888、加配美酒每位$388（包括4款花雕酒配搭：無限量暢飲指定餐酒、啤酒及汽水)

地點：中環紅棉路22號25樓 Niccolo Room

查詢：https://bit.ly/3T83kbX

2｜營致會館 清蒸6両半原隻陽澄湖大閘蟹

米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館推出大閘蟹嚐味套餐及時令單點菜譜，俘虜一眾蟹迷的味蕾。大閘蟹嚐味套餐中有每隻約6両半的原隻清蒸陽澄湖大閘蟹，另有3道新鮮生拆蟹粉菜式，包括白玉蟹粉燴官燕、蟹粉翠綠龍蝦球及大閘蟹粉擔仔麵。除蟹類餐單，芥末香蔥爆澳洲M9和牛粒伴蜜汁極上豚肉叉燒及陳年花彫無錫醬烤肉腩排也是必點美饌。甜點方面，大家可以一嚐驅寒暖胃的薑茶湯圓配椰汁柚子桂花糕和迷你合桃酥。

原隻清蒸陽澄湖大閘蟹

碧綠蟹粉星斑球

黑魚子蟹粉石榴球

營致會館大閘蟹嚐味套餐

日期：即日起至11月30日

時間：午市1130-1500、晚市1800-2300

價錢：每位港幣$2,080（公蟹）、$2,580（母蟹）

地點：中環干諾道中41號盈置大廈G05、107至108號鋪

查詢：http://yingjeeclub.hk/

備註：大閘蟹套餐需於最少一天前預訂

3｜翠亨邨 蟹粉入饌別致美點

逾45年粵菜老字號翠亨邨繼去年推出大閘蟹套餐後，今年再度饗食客，套餐包括兩隻各4両的江蘇大閘蟹、精選15至18日大的原隻皮脆肉嫩的燒乳鴿，以及用蟹粉入饌的手工菜式，如蟹粉玉簪蝦球、蟹肉文思豆腐羹、蟹粉炒飯和蟹粉扒時蔬。翠亨邨亦精選了古越龍山廿年陳花雕酒，只需惠顧套餐即可以用優惠價每杯$68升級品嚐。

江蘇大閘蟹

招牌脆皮燒乳鴿

蟹粉玉簪蝦球

蟹肉文思豆腐羹

翠亨邨珍味大閘蟹宴

日期：即日起至11月13日

時間：晚市1800-2300

價錢：周一至四每位$588（兩位起）、周五、六、日及公眾假期每位$688（兩位起）

地點：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺22樓、尖沙咀彌敦道132號Mira Place 1期5樓、香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

查詢：https://bit.ly/2LnX9QX

備註：大閘蟹宴需於最少一天前預訂

4｜十里洋場 8道菜大閘蟹套餐

今年十里洋場推出8道菜金秋大閘蟹饗宴，選用江蘇清水體型壯碩的大閘蟹，肉質鮮嫩細滑。入席後先會以開胃前菜淮揚四小品（金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜），接著是十里蟹皇翅、清蒸大閘蟹、蟹粉脆皮百花釀花膠、淮揚蟹粉桂魚絲、蟹粉芙蓉帶子蟹斗以及蟹粉河蝦仁韭菜花炒飯，最後以夠薑芝麻湯圓作結。現凡惠顧蟹宴，即可用優惠價$50享用古越龍山古越雕王乙壺（100ml），或每位$298升級兩小時無限暢飲Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut NV 香檳、Cloudy Bay Sauvignon Blanc 白酒或 Cloudy Bay Pinot Noir 紅酒。

除此之外，利園區於今個秋日也推出「Sizzling Fall Feasts秋日饗宴」，讓大家可以邊享用美饌邊賺取回贈，禮遇包括高達$6,000利園區電子優惠禮券、$1,500的I.T. HYSAN ONE電子優惠禮券及HK$2,080的餐飲體驗。（查詢：https://www.leegardens.com.hk/)

十里蟹皇翅

清蒸大閘蟹

蟹粉芙蓉帶子蟹斗

蟹粉脆皮百花釀花膠

十里洋場金秋大閘蟹饗宴

日期：即日起至12中旬

時間：午市周一至五1130-1500、周六至日1130-1700；晚市周日至四1800-2330、周五、六及公眾假期1800-0000

價錢：每位$998（兩位起）

地點：銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖

查詢：https://bit.ly/3g2CC5S

備註：可以$198追加4両半至5両重清蒸大閘蟹乙隻

5｜家上海 品嘗正宗上海菜式

跟十里洋場同樣來自1957 & Co.集團的家上海則有6道菜蟹宴，首先以江南四式拼盤作前菜，內含家上海招牌陳醋紅蜇頭、花雕醉蝦、目魚大烤及淮鹽溏心燻蛋。其後是蟹黃味濃的紅燒蟹皇三絲翅和4両半至5両重的清蒸大閘蟹。接下來是蟹粉脆皮黃魚柳、蟹粉香酥竹炭豆腐、生拆蟹粉小籠包和夠薑湯圓。

江南四式拼盤：陳醋紅蜇頭、花雕醉蝦、目魚大烤及淮鹽溏心燻蛋。

紅燒蟹皇三絲翅

清蒸大閘蟹

蟹粉香酥竹炭豆腐

家上海金秋淮揚大閘蟹宴

日期：即日起至12中旬

時間：午市1130-1700、晚市1730-2230

價錢：每位$888（兩位起）

地點：大角咀海泓道 1 號奧海城三期地下 G19-21 號舖

查詢：https://bit.ly/3eq9ll6

備註：可以$198追加4両半至5両重清蒸大閘蟹乙隻

大閘蟹自助餐

6｜ 海景嘉福洲際酒店 蟹主題自助晚餐

今個秋天，海景嘉福洲際酒店的海景咖啡廊自助晚餐以「蟹之盛宴」做主題，提供多款時令蟹饌，從新鮮冰凍蟹類、日式卷物、泰式咖哩到中式大閘蟹都有。入座每位客人會有1隻清蒸大閘蟹和大份大閘蟹粉鴨肝鍋巴。其他精選推介有焗釀蟹蓋、泰式咖哩炒蟹、蒜香蟹肉意粉等，汽水及啤酒無限暢飲。

每位客人可享有1隻清蒸大閘蟹

（左起）牛油果軟殼蟹卷、大閘蟹粉鴨肝鍋巴、海鮮焗釀蟹蓋

海景嘉福洲際酒店大閘蟹自助晚餐

日期：即日起至11月13日

時間：1830-2200

價錢：每位$656起（經kkday訂座）

地點：九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店M層

查詢：https://bit.ly/3rTzhs8

大閘蟹放題

7｜陶源酒家 120分鐘任食3款煮法大閘蟹

有大閘蟹套餐類，又怎會少得讓大家滿載而歸的大閘蟹放題呢？今年陶源酒家推出大閘蟹2小時任食放題，大家可以無限追加3種煮法的大閘蟹，包括清蒸、太雕蒸和油鹽焗。另外有多款小菜放題，如北京片皮鴨及甜品。每位客人更可享一份特盛3式：鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參和蟹粉扒豆苗。而今次陶源酒家最與別不同的是推出韓式醬油大閘蟹（$88），大閘蟹經過8小時以上生醃，生醃過後的蟹肉份外滑嫩，配白飯一流。

清蒸大閘蟹

太雕蒸大閘蟹

油鹽焗大閘蟹

韓式醬油大閘蟹

鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇：選用南非8頭鮑魚

北京片皮鴨

陶源酒家2小時大閘蟹放題

日期：即日起至11月15日

時間：晚市時段供應

價錢：周一至四每位$528、星期五、六、日及公眾假期每位$588

地點：灣仔菲林明道8號大同商場1至2樓

查詢：https://bit.ly/3Vm9HJR

8｜紅樓及潮家海鮮酒家 90分鐘任食大閘膏蟹

紅樓餐飲集團的紅樓及潮家海鮮酒家推出90分鐘大閘蟹放題，限時內可以任食足三両半至四両半大閘膏蟹、京式片皮鴨、蟹皇仿翅餃、桂花糕、蓮蓉包等精緻點心，另外暖胃薑茶、汽水、啤酒等酒水任飲。每位亦可享用鮑魚伴鵝掌、蟹粉拌脆蝦鍋巴、Melona 雪糕各1客。

招牌清蒸爆膏大閘蟹

任食京式片皮鴨

任食高級潮式粵式點心，包括黑金流沙包、桂花糕等。

紅樓及潮家海鮮酒家90分鐘大閘蟹放題

日期：即日起至11月30日

時間：每日1800起享用90分鐘（以第一輪大閘蟹上枱開始計時）

價錢：每位$428起（兩位起）

地點：鑽石山彩虹道235號啟鑽商場1樓105號舖（紅樓Red Rest）、九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號舖（潮家海鮮酒家）

查詢：https://bit.ly/3VdP82i

9｜等等HEA 88分鐘任飲任食大閘蟹及台式美食

九龍城台式餐廳等等HEA推88分鐘大閘蟹任飲任食放題，選用正宗江蘇大閘蟹，食客可無限追加大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸等，另有台式手工芋圓、黑糖珍珠系列、芝士奶蓋等，每位加$48即可任飲話梅花雕王，連食神韜韜（梁文韜）也推介。

九龍城台式餐廳等等HEA推出88分鐘大閘蟹放題

選用正宗江蘇大閘蟹，肥美爆膏。

等等HEA 88分鐘大閘蟹放題

日期：即日起至12月15日

時間：1430-0000（以第一輪大閘蟹上枱開始計時）

價錢：每位$468起、星期五至日、公眾假期及其前夕另收附加費每位$28

地點：九龍城福佬村道41號地下

查詢：2383 1766

10｜超人燒鵝 至抵推介 大閘蟹最平每隻＄42

假如上述的大閘蟹宴和放題都未符合你心水，但又想過口癮的話，就可以試試兩餸飯專門店超人燒鵝的大閘蟹。雖然大閘蟹並不包括在餸菜裡，但價錢也親民。每隻大閘蟹售$50、兩隻$88、四隻$168，亦即是最便宜每隻只需$42，有網民表示「真心覺得OK」、「啲膏幾靚。」

兩餸飯專門店超人燒鵝最近有大閘蟹出售，最平每隻$42。

超人燒鵝

地址：油麻地彌敦道497A地舖

電話：6576 9388