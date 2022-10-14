人參補心血　改善抑鬱情緒

中醫學認為，心臟不但主管血脈，還主管情緒及專注力，例如：開心、關心、愛心、變心、憂心、傷心等，都要勞累心臟去表達。或者我們專注某些事情，例如：心機、心計、心算等，都是勞累心臟的工作。

世界衛生組織多年前預言，抑鬱病到了2020年將會成為全球第二號殺手，但疫情令這問題被忽略了。西方醫學視抑鬱病為精神病，其實中醫學的「心」已包括了精神、情緒等。從中醫的經驗可知道，抑鬱病患者「心」的功能有部分是喪失的。他們沒有心機，沒有心計，而且更沒有關心、愛心和開心等情緒。剩下的只是憂心、煩心和傷心的負面情緒。

中醫學認為，一般供血充溢的臟器，其生理功能是健康的，供血不足的臟器才會在生理功能上便會有缺陷和衰退。所以，抑鬱病的其中一個主要病因是心臟供血不足。對於心臟供血不足的病人，中醫師會因應不同的情況、體質配藥治療，但整體而言，治療抑鬱病最好的中藥就是人參。人參可大補元氣、養心安神、開心益智，既可強心又可補血。

據統計，在所有自殺的案例之中，大部分都是先有病因→抑鬱病→自殺行為，即是說是因種種情緒、心理和生理問題，導致心臟供血不足，再引起抑鬱病，最終產生自殺念頭。當年知名藝人張國榮，如果能及時讓他服用一段時間人參，他可能不會自殺！