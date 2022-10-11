蔣家旻 被封「女版丁有康」人氣升   劉佩玥演繹2006 VS 2022反差獲讚

由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、陳山聰、方力申、丁子朗等主演的無綫台慶劇《美麗戰場》，雖然劇情狗血，但多人看，討論度亦高，網民對蔣家旻飾演的「世紀賤精」鍾家琪恨之入骨，封她為「女版丁有康」和「現代版姚金鈴」，大讚她演得入型入格，令蔣家旻人氣急升！丁有康是經典劇《義不容情》的角色，由溫兆倫飾演，有「港劇第一奸角」之稱。而姚金鈴是《宮心計》的大奸角，由楊茜堯（前名楊怡）飾演，令人印象難忘！

由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、陳山聰、方力申、丁子朗等主演的無綫台慶劇《美麗戰場》，雖然劇情狗血，但討論度高。

網民對蔣家旻飾演的「世紀賤精」鍾家琪恨之入骨，封她為「女版丁有康」和「現代版姚金鈴」！

除了蔣家旻， 飾演靜兒的劉佩玥（Moon）演技亦獲讚！昨晚一集劇情穿梭於2006年和2022年之間，陳瀅飾演的阿寶和靜兒亦由原本的閨密，變成針鋒相對的陌路人。對於現代版的阿寶和靜兒，網民明顯更受落，大讚二人好型，阿Moon更被指具備宮鬥女強人Style，網民留言：「少少奸同黑化，但又冇好誇張！」、「期待Moon彈出！」並大讚阿Moon成功演繹2006年和2022年角色性格和心態上的分別；由於官方宣傳一直未有指出阿Moon「忠奸」身份，令靜兒角色更添神秘。

昨晚一集劇情穿梭於2006年和2022年之間，陳瀅飾演的阿寶和劉佩玥飾演的靜兒，亦由原本的閨密，變成針鋒相對的陌路人。

網民讚阿 Moon 演繹到 2022 和2006 年（圖）的分別。

網民讚阿 Moon 演繹到 2022（圖）和2006 年的分別。

丁子朗演渣男俾一句對白考起

另外飾演「渣男」程裕進的丁子朗，上周已露出狐狸尾巴，背著女友小美（陳曉華飾）追求靜兒（劉佩玥飾）並加以誣衊，令好姊妹反目，昨晚還以追夢為由，再向小美苛索七至八萬港元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢。」裕進竟然說：「夠㗎！張咭都未碌爆！」衰到無人有！

飾演「渣男」程裕進的丁子朗，上周已露出狐狸尾巴。

對於首度做「衰仔」，丁子朗坦言網上有不少人鬧他油膩，他說劇中最難忘對白是「我咁靚仔，唔係唔溝女呀嘛」，並謂收到劇本時很掙扎：「我會諗係咪真係要講，但導演話一定要。」問到現實中自己是甚麼類型情人，他說：「絕對唔係完美情人，所以每次拍劇都令我學識，原來咁樣做會令對方唔開心，然後不斷儲經驗幫自己改善。」問導演葉念琛當初為何看中丁子朗，他說：「渣男係要表面正氣同靚仔，先至凸顯到內裏嘅渣，所以特登喺公司搵個老實嘅臉孔。」

丁子朗昨晚還以追夢為由，再向陳曉華飾演的小美苛索七至八萬港元。