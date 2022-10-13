大家最近有沒有看？很多世界名人名模都出席不同品牌時裝周。可以欣賞時裝秀上模特兒的穿法，以及明星們搭配有甚麼不一樣？

Miu Miu 2022秋冬大秀。大致是春夏系列的延伸，憑藉其露臍單品受到時尚界的矚目後，今次再以「改造現有物」的概念出發，將叛逆精神拓展至運動場，所以第一件模特兒穿上的就是這件上身。圖片準備如下。我這次衣服配搭是由Stylist Sarona 準備了 Miu miu mix Loewe. 我自然喜歡既時尚又舒適，也可以做出更多不一樣的配搭及風格。（如上圖所示）

圖片來源：Miu Miu 2022秋冬巴黎時裝周

本季除了透過混搭手法大舉改造經典網球服裝、格紋正裝之外，亦重新詮釋極短美學，在所剩不多的布料上加入雙腰帶設計，貫穿全場的是帶有絲質光澤的內褲頭，加上雙層皮帶的使用讓模特們的腰線更明顯。

我雖然未嘗試過這種混搭方式，但看見大秀裡每一位模特兒穿着衣服的變化，由簡單慢慢變到複雜。加上模糊性別框線的 Y2K 特色新作，持續延燒低腰風潮，讓我也這個秋冬作一點新嘗試。

Loewe秋冬女裝系列的設計意念是一幕充滿大膽偏風意味的戲碼，撩動人原始感觀反應。皮革、 毛氈、乳膠、花呢、針織、3D打印纖維、絲綢及樹脂等物料有強烈觸感，一個個造型像被捕捉的動感，又像被困住的物件。（藍色長褲，如上圖所示）

圖片來源：Loewe 2022秋冬巴黎時裝周

能夠陪我走過整個秋冬季，又容易配搭各種場合，而且剪裁時尚、質料優良。我喜歡它簡簡單單一個logo 在褲袋位置，另外加咗一些鬚鬚。絕對值得投資！

2022秋冬的服裝還陸續出場，想好要收藏哪一款了？如果蠢蠢欲動不如率先行動！