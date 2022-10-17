【觀塘】工廈小店友情廚房 炮製正宗家常粵菜＋滋潤湯水 特推急凍湯包方便忙碌都市人

面對生活節奏急促和工作忙碌的人生，每日下班後已經沒有多餘時間和精力買菜下廚，加上現時大多新屋都以電磁爐取代明火煤氣爐，想要煮出一頓美味的住家飯確實有點困難。位於觀塘工廈的小店 友情廚房 （Joan’s Kitchen）於2016年成立，主要提供自家鑊氣粵菜和營養燉湯，食客大讚：「有家的味道。」、「燉湯滋潤。」、「職員有禮。」除了可以成為座上客之外，亦有足料急凍湯包供大家外帶品嚐，即使開OT開到身心俱疲，回到深閨也能輕鬆煲出滋潤靚湯。

友情廚房位於觀塘工廈

友情廚房由Joan跟朋友於2016年共同創辦，成立契機源於他們希望有一個舒適的環境跟朋友共聚暢談，因而創立了這個擁有家的感覺的工廈小店。老闆Joan表示，餐廳大廚鄺偉生擁有烹煮滿漢全席的資格，所以懷舊粵菜做得相當出色。另外大廚亦是首位亞洲格魯吉亞特約廚師，假如大家想品嚐特別的高家索菜式也歡迎預約。

友情廚房空間闊落，絕不會出現背頂背問題。（圖片來源：OpenRice@lokwwl）

友情廚房除了有家常小菜之外，當然也不少得自家湯水。Joan表示由於香港人生活比較繁忙，欠缺時間買餸煮飯，更莫講煲湯，加上遇上疫情，大家都需要更多健康湯水補充身體養分。同時，友情廚房亦有推出急凍湯包，供大家可以外帶回家自行加熱，省卻時間。

急凍湯包可以方便大家在家中或公司飲用，只需完全解凍後倒入煲中煲滾便可。

姬松茸腰果栗子素湯：成分有姬松茸、腰果、栗子，有滋陰補腎、安神、潤肺功效、也能提升免疫力。

舞茸菇螺片豬展湯：成分有舞茸菇、螺片、豬展，有滋陰養顏和補腎益氣功效，針對脾虛氣弱疲倦乏力人士。

蟲草花螺頭雞湯：成分有蟲草花、無激素雞和螺頭，有滋陰養顔和補肺潤膚功效。

黑蒜烏雞湯：成分有烏雞、黑蒜、圓肉和杞子，可抗菌消炎、養血安神和補腦養肝明目，適合於秋冬飲用。

五指毛桃靈芝湯：成分有五指毛桃、靈芝、蟲草花、沙參、陳皮、百合、南北杏、生薏米、蜜棗，有化濕理氣、潤肺、補氣和健脾功效，也能改善疲勞感，上班族最適合飲用。

友情廚房

時間：1130-1600（周日及公眾假期全日休息）

地址：觀塘敬業街65-67號敬運工業大廈2樓B號舖

電話：3956 5819

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