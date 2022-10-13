MIRROR下月籃球賽公開露面  盧瀚霆 x 鄭欣宜拉闊重臨  全面復工鏡粉興奮

MIRROR 紅館演唱會事故至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院神經外科病房接受治療，情況穩定。意外後，MIRROR停工2個月，踏入10月，MIRROR正式復工，推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，新歌推出3日，點擊率已起過84萬，成續亮麗，今日亦頻頻傳來喜訊！

MIRROR紅館演唱會事故後，MIRROR立即停工2個月。

踏入10月，MIRROR正式復工，推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，新歌推出3日，點擊率已起過84萬，成續亮麗。

今日商台公布，11月11日MIRROR 將會聯同 ERROR、方力申、林奕匡、張繼聰等參加《903 AllStar籃球賽》，是MIRROR在紅館騷事故後首次出席公開活動。鏡粉知道後即興奮留言：「支持MIRROR！」 、「期待咗好耐，一定要入場支持籃球王子姜濤！」、「支持藍神陳卓賢Ian aka卓立鋒！」、「期待呂爵安edanlui！」、「當日好似係《季前賽》大結局，一齊睇！」

今日商台公布，11月11日MIRROR 將會聯同 ERROR、方力申、林奕匡、張繼聰等參加《903 AllStar籃球賽》。

《903 AllStar籃球賽》是MIRROR在紅館騷事故後，首次出席公開活動。

鏡粉知道後即興奮留言：「支持MIRROR！」、「當日好似係《季前賽》大結局，一齊睇！」

另外商台同時公布由Anson Lo（盧瀚霆）和鄭欣宜 合作的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，落實於11月13日舉行！近日Anson Lo和隊友Jeremy（李駿傑）飛去韓國旅行，之後轉飛日本，相信教主叉完電回港後，便投入為拉闊做準備。神徒知道消息都很興奮：「終於等到啦，好掛住教主呀!」、「Anson 同 Joyce 加油，熱切期待！」、「好開心呀！」

商台同時公布由Anson Lo（盧瀚霆）和鄭欣宜合作的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，落實於11月13日舉行。